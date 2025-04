Lenny Kavitz presume en tour su mansión de París que es un homenaje a su madre

El cantante neoyorquino Lenny Kravitz, de 60 años, le abrió las puertas de su mansión en París, Francia, a la revista Architectural Digest, donde mostró algunos de los rincones más íntimos de su histórica morada.

La casa, que tiene más de 100 años de antigüedad y que en su momento perteneció a condesa Anne d’Ornano, cuenta con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar.

En un inicio el reconocido intérprete no estaba interesado en adquirirla, pues estaba enfocado en hacerse de algo menos llamativo y así se lo hizo saber al agente que lo llevó a conocer la lujosa mansión.

“Aparqué, me señaló el exterior y pregunté: ‘Vale, ¿a qué planta vamos?’, pensando que era un edificio de apartamentos. ‘Es todo’, contestó. ‘No, no, no, ni hablar’. Insistió en que, por favor, le echara un vistazo, así que entré. Lo vi claro: ‘Esta es mi casa’. En un plano espiritual, lo supe inmediatamente”, se sinceró Lenny Kravitz en la conversación que tuvo con la citada publicación.

La mansión, que decidió bautizar como Hôtel de Roxie en honor a su mamá, sufrió una drástica transformación en cuanto Kravitz se apoderó del lugar, pues quiso inyectarle su estilo y alejarla de la sobriedad que representa la aristocracia.

“Se llama como mi madre porque su sueño era vivir en París. Quería jubilarse tras las 11 temporadas de Los Jeffersons y nunca pudo. Así que lo hago por nosotros dos como un regalo”, relató Lenny sobre la vivienda que posee desde hace 22 años.

Durante el recorrido que le dio a los reporteros, quienes tuvieron que quitarse los zapatos para entrar, Lenny Kravitz mostró el vestíbulo, la cocina, el comedor, la sala de estar, la sala principal, la sala de piano, un espacio que llama la atención por su acústica.

También mostró una sala dedicada en su totalidad a su madre, la cual decoró con varis fotos en blanco y negro de la mujer que le dio la vida y que es la persona que más admira por lo que fue como mujer y como madre.

Su tour continuó por la biblioteca, el estudio, la recámara principal, la cual tranquilamente podría albergar un apartamento, así como por el sótano en donde tiene su propio bar, un espacio donde transcurre toda la diversión.

