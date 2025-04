Qué signos del zodiaco son los más traicioneros como pareja y amigos

La astrología muestra que cada signo del zodiaco tiene formas distintas de amar y relacionarse. Mientras algunos priorizan la libertad, otros el compromiso.

Según un reciente ranking publicado por el sitio Horóscopo Negro, algunos signos destacan no precisamente por su lealtad, sino por todo lo contrario.

Sus actitudes impulsivas, cambiantes o evasivas los colocan en la lista de los signos más traicioneros, tanto en el amor como en la amistad.

Aunque todos los signos tienen su lado oscuro y su luz, hay 6 que sobresalen por su tendencia a romper vínculos, no respetar pactos emocionales o simplemente actuar de forma egoísta cuando más se necesita su apoyo.

¿Está el tuyo entre ellos?

Aries

Aunque Aries es un gran amigo y pareja cuando está comprometido, su naturaleza ardiente y pasional lo lleva a actuar por impulso.

En el amor, puede ceder fácilmente ante la tentación, sin medir las consecuencias. En la amistad, a veces prioriza sus intereses y se olvida de los demás.

Aries no lo hace con malicia, pero su falta de autocontrol y su deseo de vivir intensamente lo vuelven un signo difícil de confiar cuando se trata de compromisos duraderos.

Suele actuar primero y pensar después, lo que muchas veces lo hace quedar como un traidor.

Géminis

Géminis es un signo regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la dualidad.

Su doble naturaleza lo convierte en un ser cambiante, que puede prometer una cosa y hacer otra completamente diferente.

En las relaciones amorosas y amistosas, tiende a desaparecer, cambiar de parecer o actuar según le convenga.

Para Géminis, la traición no siempre es intencional, pero su falta de consistencia lo lleva a dejar heridos en el camino.

No es malintencionado, pero sí muy libre y desapegado emocionalmente, lo que lo hace poco confiable cuando se trata de compromisos profundos.

Libra

Libra tiene una necesidad constante de agradar a todos, lo que lo lleva a adoptar actitudes ambivalentes y desleales.

Aunque su intención no es traicionar, termina diciendo lo que los demás quieren escuchar, aún si eso implica mentir o callar verdades.

En el amor y la amistad, Libra puede cambiar de postura según la situación, y eso hace que los demás lo perciban como falso o poco confiable.

Su miedo a los conflictos lo empuja a no ser transparente, lo que genera rupturas emocionales que podrían evitarse.

Sagitario

Sagitario es un alma libre, amante de la aventura y del cambio. Aunque es un signo positivo y encantador, en las relaciones afectivas puede parecer frío o desinteresado.

Tiene un estilo de vincularse superficialmente, lo que a menudo deja al otro con una sensación de abandono o traición.

No es que no valore la lealtad, simplemente tiene una percepción distinta de los vínculos. No le gusta sentirse atado y si siente que una relación lo limita, tiende a alejarse sin muchas explicaciones.

Acuario

Acuario es un signo de aire que valora su independencia por encima de todo.

En sus relaciones suele ser distante, misterioso y poco emocional, lo que genera inseguridad en quienes lo rodean. En amistad o en pareja, puede desaparecer de un día para el otro sin previo aviso.

Su visión de la lealtad es muy propia, y muchas veces eso lo vuelve un enigma emocional.

Su desapego emocional y su tendencia a no involucrarse lo colocan entre los signos más esquivos y, por tanto, más traicioneros.

Piscis

Piscis es un signo lleno de amor, pero también de confusión emocional. Puede amar profundamente, pero su mundo interior está en constante caos.

Esto lo lleva a cometer errores que suelen esconderse bajo capas de dulzura y buenas intenciones.

Su naturaleza mutable y su tendencia a idealizar las relaciones lo hacen caer en situaciones poco claras.

En ocasiones, guarda secretos o actúa de forma ambigua, lo que puede ser interpretado como una traición, aunque él no lo vea así.

¿Y quiénes son los más leales?

Según el mismo ranking del Horóscopo Negro, los signos más leales son Tauro, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio y Capricornio.

Ellos valoran el compromiso, la honestidad y la fidelidad tanto en la pareja como en la amistad.

