Horóscopo de Mhoni Vidente del 18 al 20 de abril de 2025

Aries

Viernes de muchas ganas de estar enamorado y sentirte pleno en tu vida, recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de conquista para tu signo y trata de disfrutar estos días de vacaciones con tus seres queridos, trata de no cargar problemas que no son tuyos es mejor mantenerse al margen de todo.

Decides ya tomar un curso de natación y pilates para mantenerte en forma así que recuerda que estás en tus mejores días por eso necesitas renovarte en todos los sentidos.

Te compras ropa para estos días de descanso, tendrás un golpe de suerte el día 20 de abril y va a ser con los números 21,0 7 y tu color es el azul, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalices tu suerte.

El día sábado de gloria rézale y préndele una veladora blanca a tu Ángel Protector que es el Arcángel Miguel y verás cómo te va a ayudar salir de las malas situaciones.

Tauro

Viernes de estar un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida personal y eso te frustra, recuerda que tu signo siempre tiene que estar avanzando y renovando sus energías y recuerda que ya mero cumples años y eso hace que tu energía este más fuerte en estos días de vacaciones.

Te llega una invitación a una fiesta de un familiar; con tu pareja muy estable y a los solteros estarán de con amores nuevos y apasionados.

Este día domingo de resurrección prende una vela blanca y pídele a tu Ángel Guarda que es el Arcángel Rafael y verás cómo las malas energías se van ir de tu vida y tendrás la sanación que tanto deseas en tu vida. Tus números de la suerte son 00, 28 tu color es el rojo.

Géminis

Viernes santo de estar saliendo de viaje con la familia que va a ser unos días muy divertidos y trata de despejar tu mente para que disfrutes los días santos.

Te compras ropa deportiva y decides empezar una rutina de ejercicio, te viene un dinero extra que no esperabas por medio un premio en la lotería con los números 03, 99 tu color es el blanco, recuerda siempre estar al pendiente de tu familia, recuerda que eres el pilar de tu casa.

Te viene un amor muy apasionado para los Géminis que están solteros, para que te siga las buenas energías rézale y préndele este día Sábado de Gloria a tu Ángel protector que es el Arcángel Uriel y verás cómo tendrás ayuda inmediata y protección.

Arreglas tu carro de una llanta, a los Géminis que están casados les viene un embarazo en puerta.

Cáncer

Viernes santo día de estar con muy buena suerte en todo lo relacionado a la llegada de dinero por medio de juegos de azar.

Van a ser unos días de abundancia sobre todo trata de jugar estos números 04, 17 y usar mucho el color blanco y verde que eso te hará tener más abundancia, recuerda arreglar todo lo de tu pasaporte y permiso de migración para que no tengas contratiempos en tu viaje de placer.

Ya no seas tan terco con ese amor ya olvídate y empieza a conocer personas más compatibles para ti, que ahora en días santos te vendrá un amor muy apasionado.

Este día domingo de resurrección préndele una veladora blanca y rézale a tu Ángel protector que es el Arcángel Gabriel y verás cómo te va a hacer que te vaya de lo mejor en tu vida y ponte agua bendita en la nuca y frente como protección.

Leo

Viernes de estar un poco molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y te dejan todo el compromiso de las vacaciones de semana santa, recuerda que son días de disfrutar así que no te presiones y llénate de energía positivas que estos días las sorpresas amorosas te van a rodear.

Para los Leo que están con pareja va ser un fin de semana de mucho amor y pasión, ten cuidado con lo que comes y el alcohol, yo sé que son vacaciones, pero es mejor prevenir trata de cuidarte del estómago.

Te busca tu mami para pedirte una ayuda económica para un viaje, este día viernes santo rézale y prende una vela blanca a tu Ángel protector que es el Arcángel JOFIEL que te ayudar a iluminar tu vida con la luz dorada y te dará mucha buena suerte en tus números de la suerte son 06, 77 tu color es el rojo.

Virgo

Fin de semana de felicidad completa para este signo de tierra siempre está esperando los días santos para irse con la familia de viaje y disfrutar los días es el mejor signo que sabe cómo vivir bien las vacaciones, así que a disfrutar que las energías se alinearon a tu favor.

Trata de renovar tu casa y pintarla de colores claros para que te llegue más abundancia, celebras el cumpleaños de un familiar, a los que están con pareja va a ser un fin de semana de lo más divertido y romántico, trata de cuidarte de problemas de garganta recuerda dejar el tabaco.

Este día sábado de gloria va ser mágico para tu signo prende una veladora blanca y rézale a tu Ángel protector que es Chamuel y pídele lo que más necesitas y verás que en menos de 11 días va ser milagro cumplido. Tus números de la suerte son 20, 40 tu color es el rosa y rojo.

Libra

Fin de semana de juntarse con tu familia y seres queridos recuerda que lo más importante que tienes en la vida son las personas que tienes a tu alrededor y pasar en estos días santos en armonía y felicidad.

Trámites de cambiarte de casa recuerda que es bueno vivir aparte de tus padres para que puedas madurar y sentir tu independencia, sales de viaje a la playa solo trata de no abusar de la comida y no estar en deportes extremos es mejor pasarla sin estrés.

Te busca tu mami porque se siente deprimida trata de darle apoyo moral recuerda que siempre en estos días santos recuerda a los seres queridos que ya están con Dios.

Este sábado de Gloria rézale a la Virgen María que es quien te protege de todo lo negativo préndele una vela blanca y pon claves amarrillos en tu casa.

Escorpio

Viernes santo te invitan de última hora a salirte de vacaciones tu diles que sí, que siempre va a haber tiempo de pasarla bien con los seres queridos solo trata de controlar tus gastos y no desvelarte tanto en las fiestas porque si no vas a necesitar otras vacaciones.

Tu signo de Escorpio está en tu tiempo de renovarte tu energía y cambiar por completo así estos días vendrá a ti nuevos proyectos.

Ten cuidado con problemas de espalda y huesos trata de no cargar cosas pesadas, te busca un ex pareja para tener una reconciliación trata de cerrar cirulos y dejar eso atrás.

Te compras un celular nuevo, si tienes pareja trata de no pelear en este fin de semana y pasarla más enmarados, este día Domingo de Resurrección rézale y prende una vela blanca a Jesucristo y verás cómo te ayuda a estar mejor en tu vida. Tus números de la suerte son 11,29 tu color es el amarillo.

Sagitario

Fin de semana de diversión y fiestas recuerda que tú eres el mejor signo para pasarla de lo mejor así que no lo dudes vete de vacaciones y si no sales de viaje disfrutar tu alrededor con tus seres queridos que en estos días santos las energías divinas te van a rodear.

Te busca tus padres para que le ayudes en una situación de un pago atrasado, eres muy carismático y eso hace que el amor siempre este a tu lado y más en este fin de semana que va ser con los signos de Leo y Aries.

Este día Viernes santo la buena suerte va llegar a ti por medio de tu Ángel protector que es el Arcángel Metatron préndele una vela blanca y rézale y verás que los éxitos vendrán a tu vida y dejar las envidias a un lado.

Capricornio

Fin de semana de estar ya en planes de irte de viaje recuerda que tu signo es el líder natural y siempre te están esperando tus seres queridos para que digas la última palabra para donde van así que a disfrutar que este tiempo de días santos serán muy divertidos.

Trata de controlar tus impulsos y no te desperres por cosas sin importancia recuerda que son días de estar alegres, no tomes mucho alcohol y trata de comer moderado para que no tengas después problemas de gastritis.

Sigue con el ejercicio que eso te ayudará a verte de lo mejor, sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría.

Este Domingo de Resurrección prende una veladora blanca y rézale a tu Ángel protector que es el Arcángel Miguel que te ayudará a estar más protegido de las energías negativas.

Acuario

Viernes de no prometer lo que no vas a cumplir y más en cuestiones amorosas es mejor decir la verdad o no decir nada para que no te sientas comprometido en situaciones.

Días de irte con la familia de viaja o visitar algunos parientes lejanos recuerda que tú eres el alma de las fiestas y viajes por eso siempre serás el mejor invitado.

Ten cuidado con las caídas trata de no hacer deportes o aventuras que no te sientas muy a gusto es mejor prevenir, no prestes dinero te van a robar la suerte es mejor decir no tengo.

Este sábado de Gloria que va a ser de buena suerte para tu signo trata de prenderle una vela de color blanca a tu Ángel protector que es el arcángel Rafael que te ayudará a vencer todos los obstáculos en tu vida.

Piscis

El signo consentido de Dios y en estos días santos tendrás mucha ayuda espiritual así, que no lo dudes pide que se te dará lo que tanto necesitas, recuerda que lo más importante de las vacaciones es pasarla alegre y con tus seres queridos así que no te enojes ni te estrés que ya lo que vas estar viviendo es de felicidad.

Te regalan una mascota que te hará muy feliz, pagas una deuda de tu tarjeta de crédito para que tengas más crédito en estas vacaciones.

Compras un boleto de avión de última hora para irte de vacaciones, este día Domingo de Resurrección rézale mucho a Jesús Cristo y préndele una veladora blanca y verás cómo la ayuda divina vendrá a tu vida. Tus números mágicos son 09, 12 tu color es el rojo y blanco, trata de comprarte ropa para estas vacaciones y usar más bloqueador solar que tu punto débil es la piel.

