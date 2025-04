Los mejores y peores proveedores de planes celulares

Aquí están las principales compañías de telefonía celular según su costo, calidad de servicio de datos, atención al cliente y más.

By Courtney Lindwall

Cambiar de compañía celular puede parecer complicado, pero según una encuesta realizada por Consumer Reports a sus miembros, vale la pena el esfuerzo. Aunque más del 40 % de los encuestados afirmaron haber usado el mismo proveedor durante más de una década, un 7% cambió de servicio en los últimos 12 meses, y algunos ahorraron más de $40 al mes.

“Al atraer nuevos clientes, claramente Verizon y AT&T están siendo superados por proveedores más pequeños,” dice, Martin Lachter, líder del programa de investigación del departamento de encuestas de Consumer Reports. “La principal razón es el costo”.

Algunas personas informaron que su nuevo proveedor les ofreció un mejor servicio al cliente, mejor cobertura celular, mayor calidad en llamadas y/o mayor velocidad de datos.

¿Estás pensando en cambiar de compañía? Para ayudarte, hemos analizado los datos de la encuesta para crear esta lista con los mejores (y peores) proveedores de planes telefónicos. (Los miembros de Consumer Reports también pueden consultar nuestras calificaciones de servicio telefónico).

En nuestra encuesta más reciente, 51,858 miembros de CR compartieron sus opiniones sobre los servicios de sus proveedores, incluyendo el valor del plan que utilizan, la atención al cliente, el servicio de datos (costo, confiabilidad y velocidad), la cobertura celular y la experiencia del consumidor.

Cabe mencionar que nuestra metodología para calificar a los proveedores ha cambiado un poco. Esto evita que una compañía reciba una puntuación de satisfacción inflada de manera artificial, lo que hace que estas calificaciones reflejen con mayor precisión el rendimiento real del proveedor.

Pero antes de cambiarte, ten en cuenta que esto podría afectar la velocidad y la cobertura de tus datos, por lo que vale la pena revisar cual es la cantidad de datos que tú y los demás en tu plan actual consumen al mes. (En el sitio web de tu proveedor de telefonía móvil ingresa a tu cuenta y revisa tus facturas). Luego, si es necesario, elige un nuevo plan que te ofrezca suficientes datos de alta velocidad. Asegúrate de leer la letra pequeña en el sitio web de la compañía para verificar si se disminuye la velocidad de los datos, y cuándo.

La mejor de las tres grandes

AT&T, T-Mobile y Verizon dominan el mercado, pero definitivamente no logran conquistar los corazones de nuestros miembros. Si tuviéramos que elegir un ganador, sería T-Mobile, que se ubicó en el lugar 10 entre los 19 servicios en nuestras calificaciones, con puntuaciones promedio en todas las categorías de relación calidad-precio, atención al cliente, servicio de datos y cobertura celular.

Un porcentaje significativo de los miembros de CR que cambiaron de proveedor optaron por T-Mobile, atraídos en gran parte por los planes más económicos de la compañía. Muchos comentaron que recibieron mejor servicio al cliente y/o mejor velocidad de datos después de cambiarse a T-Mobile. Los planes de la compañía comienzan en $55 al mes (o $50 al mes para clientes de 55 años o más) por una línea telefónica con 50 gigabytes de datos de alta velocidad.

En cambio, AT&T terminó en último lugar en nuestras calificaciones, detrás de otras 18 compañías, grandes y pequeñas. Obtuvo una mala calificación en relación calidad-precio y una puntuación baja en atención al cliente, aunque tanto el servicio de datos como la cobertura celular fueron evaluados como adecuados. AT&T ofrece un plan ilimitado de llamadas, mensajes de texto y datos por una línea por $66 al mes.

Verizon se ubica sólo un nivel por encima de AT&T en nuestras calificaciones, con una atención al cliente deficiente y una baja calificación en relación calidad-precio, aunque el servicio de datos y la recepción se califican como aceptables. De los miembros de CR que cambiaron de proveedor en los últimos 12 meses, más personas reportaron haber dejado Verizon que cualquier otra compañía, principalmente por el precio. De hecho, la cantidad de miembros de CR que reportaron haber dejado Verizon es más de cuatro veces mayor que el número de quienes se unieron a su servicio.

Los miembros de CR que se cambiaron a AT&T o Verizon también tuvieron más probabilidad de ver un aumento en sus costos mensuales y de descubrir cargos o tarifas inesperadas en sus facturas, en comparación con aquellos que se cambiaron a T-Mobile o a un proveedor más pequeño.

UScellular, que está a punto de ser adquirido por T-Mobile, se gana el título de la tercera peor compañía telefónica, debido en parte a su baja calificación en relación calidad-precio. Sus calificaciones en atención al cliente, datos y recepción son todas regulares.

Mejor Proveedor Pequeño de Servicios Móviles

En los primeros lugares de nuestra tabla de calificaciones, encontrarás varias compañías de red virtual (MVNO’s). Debido en gran parte a sus planes de bajo costo, estas compañías están atrayendo nuevos clientes rápidamente. De hecho, casi cuatro veces más miembros de Consumer Reports reportaron cambiarse a un proveedor más pequeño, en lugar de dejar uno, en los 12 meses previos a la encuesta.

Estas compañías ofrecen servicios de bajo costo al comprar minutos y datos a AT&T, T-Mobile o Verizon, lo que les permite reducir los costos de operación asociados con el mantenimiento de una red propia. Sin embargo, cuando el tráfico en la red es alto, los grandes proveedores priorizan a sus propios clientes y reducen primero la velocidad del servicio para los usuarios de los MVNO.

Consumer Cellular obtuvo la mejor calificación de todos los servicios de telefonía celular, superando incluso a los tres grandes: Verizon, AT&T y T-Mobile– en nuestra lista de calificaciones. Es el único proveedor que recibió una calificación excelente en las categorías de atención al cliente y servicio de datos. (Y un buen servicio al cliente no es fácil de encontrar. Descubrimos que el 34 % de los miembros de CR que contactaron al departamento de atención al cliente durante el año previo a la encuesta reportaron problemas, como largos tiempos de espera y soluciones poco útiles).

Consumer Cellular también obtuvo una excelente calificación en relación calidad-precio, y nuestra segunda calificación más alta en recepción celular.

El servicio opera con la red de AT&T y sus planes comienzan desde $20 al mes con 1 GB de datos para una sola línea. Cada línea adicional tiene un costo fijo de $15 al mes. La compañía ofrece un descuento para miembros de AARP y cuenta con sus propios teléfonos plegables de la marca Consumer Cellular.

Otros MVNO que vale la pena considerar son Mint Mobile, Ting, Cricket y Google Fi, que se clasifican en ese orden en cuanto a satisfacción general, justo detrás de Consumer Cellular.

Mint Mobile y Ting son las únicas compañías, además de Consumer Cellular, que obtienen la mejor puntuación en relación calidad-precio. Ting opera en las redes de T-Mobile y Verizon, y ofrece un plan de datos pago por uso desde $10 al mes, además de planes con paquetes de datos mensuales desde $25 y planes de datos ilimitados desde $45 al mes.

Mint Mobile utiliza la red de T-Mobile y ofrece planes en paquetes de tres, seis y doce meses, comenzando en $25 al mes con 5 GB de datos, aunque los nuevos clientes pueden aprovechar una oferta inicial de $15 al mes.

Otro de los mejores evaluados es Google Fi, operado por Google y que funciona en la red de T-Mobile, obtuvo una calificación promedio en atención al cliente y cobertura celular, pero recibió una buena calificación en relación calidad-precio y servicio de datos. El proveedor ofrece dos planes de datos ilimitados por $50 o $65 al mes para una sola línea.

Mejor en recepción celular

Solo cuatro compañías en nuestras calificaciones– todas MVNO – obtuvieron excelentes puntuaciones en recepción de señal: Consumer Cellular, Credo Mobile, Cricket y Ting. Todos los demás proveedores de telefonía celular obtuvieron una calificación promedio.

Credo Mobile opera con la red de Verizon y dona parte de sus ingresos a causas sociales progresistas que sus clientes eligen mediante votación. La compañía también recibió una buena calificación en servicio de datos y una puntuación promedio en relación calidad-precio. No hubo suficientes respuestas en la encuesta para evaluar su servicio de atención al cliente. Los planes de Credo Mobile comienzan desde $35 al mes por una sola línea con 1 GB de datos.

Cricket– mencionado anteriormente como uno de los mejores proveedores pequeños en general– opera con la red de AT&T. Además de su buena recepción celular, la compañía obtiene calificaciones favorables en relación calidad-precio y servicio de datos. Cricket ofrece un descuento si eliges un plan anual con un pago inicial de $300, lo que equivale a $25 al mes por una línea con datos ilimitados. La siguiente opción ilimitada más económica es un plan de $55 al mes.

Ideal para un uso mínimo o nulo de datos

Si no necesitas muchos datos celulares– por ejemplo, si sueles tener acceso a una red wifi– puede valer la pena que consideres compañías de telefonía móvil que cobran por gigabyte. Estos planes pueden ofrecerte descuentos aún mayores.

El plan Flex de Ting, por ejemplo, cuesta solo $10 al mes por línea con llamadas y mensajes de texto ilimitados. Los datos cuestan $5 por gigabyte. El plan Flexible de Google Fi cobra $10 por gigabyte de datos después de pagar el plan básico de $20 al mes. Los planes de Google también incluye una Red Privada Virtual (VPN) integrada, lo que puede mejorar la seguridad en redes no tan seguras.

