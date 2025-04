Manelyk González y Caramelo protagonizan un nuevo drama en La Casa de los Famosos All-Stars

El romance y los conflictos siguen siendo protagonistas en La Casa de los Famosos All-Stars, donde Manelyk González y Caramelo han capturado la atención del público con su complicada relación.

A pesar de que Manelyk ha insistido en que solo son amigos y que no existe un vínculo amoroso entre ellos, los recientes acontecimientos han desatado una ola de celos y tensiones que prometen más drama en la edición All-Stars.

¿Algo más que amigos?

Manelyk no ha dejado lugar a dudas: en repetidas ocasiones ha aclarado que no está enamorada de Caramelo y que no mantienen una relación romántica.

Sin embargo, su reacción ante el reciente “cine” —donde se mostró a Caramelo interactuando de manera coqueta con Rosa y Dania— reveló una faceta más intensa de su personalidad. La influencer protagonizó una de las escenas de celos más comentadas de la temporada, aunque ella insiste en que su molestia no se debe a envidia, sino a la falta de honestidad por parte del dominicano.

Según Manelyk, lo que realmente la afectó fue que Caramelo no le contara con detalles sobre el juego que Dania y otras participantes idearon antes de su ingreso a la casa.

Aunque afirma que él puede hacer lo que quiera, sus reacciones contradicen sus palabras, generando críticas entre los espectadores. Mientras tanto, los seguidores del programa han notado que Caramelo siempre ha mostrado un trato especial hacia ella, siendo romántico y atento, lo que alimenta aún más la confusión.

Después de intensas conversaciones, Niurka Marcos se vio en la necesidad de intervenir. Le dijo a los dos que estaban quedando “muy mal” delante de los otros habitantes del programa de telerrealidad y el público.

Les exigió que se comportaran para que no dañarán lo más “genuino” de la casa que, desde su perspectiva, es el Cuarto Agua.

Al finalizar el regaño, Rey Grupero afirmó “Estoy de acuerdo con maminiu”.

¿Qué dice el público?

La situación generó un fuerte debate entre los fans. Algunos presionan para que Caramelo se aleje de Manelyk, acusándola de ser celosa y manipuladora por mantener un vínculo ambiguo: coquetea, conquista, pero niega cualquier sentimiento.

Hoy, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente no hay nada entre ellos, o Manelyk está luchando contra sus propios sentimientos? El público espera ansioso el próximo capítulo de esta historia de amor y desamor en La Casa de los Famosos All-Stars.

