Gregorio Pernía opina que Manelyk recuperó “su esencia” durante el intercambio

El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido por su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, compartió su perspectiva sobre el reciente intercambio entre participantes de la edición All-Stars de Telemundo y la versión colombiana.

En una entrevista con ‘Pica y Se Extiende’, Pernía aseguró que la mexicana Manelyk González fue quien más provecho sacó de esta dinámica, en contraste con Melissa Gadea, quien viajó desde Colombia, pero, según él, no generó el impacto esperado.

¿Qué dijo Gregorio Pernía?

Pernía expresó que esperaba más contenido de Melissa durante su estadía en la casa All-Stars, la cual se graba en México:

“Yo pensé que Melissa iba a generar un poco más de lo que está dando en Colombia, no se dio. Creo que ganó Manelyk porque recuperó una esencia que había olvidado, como lo dijo en su posicionamiento“.

Además, el actor sugirió que otra participante, Yina Calderón, hubiera sido una mejor opción para el intercambio, asegurando que su personalidad fuerte habría causado mayor revuelo en la edición All-Stars.

Gregorio Pernia opina que Yina en #LCDLFAllStars la hubiera dado más que Melissa, con el intercambio la que ganó fue Mane, Melissa solo fue allá a lamberle a todos y a hablar mal de sus compañeros 🔥 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDelLosFamosoCol pic.twitter.com/xJ8t0cewlu — La Más Creída (@lamascreidda) April 14, 2025

Al ser cuestionado sobre Yina Calderón, Pernía admitió no conocerla personalmente, pero reconoció su influencia: “No he hablado con ella, pero tiene un programa de chismes donde critica a todos. Viene de una familia humilde, es una berraca (luchadora) y ha salido adelante”. Consideró que, de haber participado en All-Stars, habría sido una competidora formidable.

Manelyk y Yina hicieron las paces

Pernía también celebró el momento en que Manelyk y Yina dejaron atrás sus diferencias, destacando que su reconciliación envió un mensaje positivo a los seguidores de ambos realities.

Las declaraciones de Pernía generaron opiniones divididas. Algunos usuarios coincidieron con él: “Manelyk ganó más que Melissa… hasta se nota en su regreso. Melissa no entendió que allá la trataron bien porque no era competencia”, mientras que otros elogiaron a Yina: “Increíble como Yina logró lo que quería”.

Con este intercambio, queda claro que, más allá del entretenimiento, los participantes evalúan estrategias y oportunidades para destacar en el competitivo mundo de los realities.

