Qué pasó en el posicionamiento de La Casa de los Famosos hoy, 13 de abril

El posicionamiento de hoy, 13 de abril, en La Casa de los Famosos All-Stars puso en evidencia la rivalidad entre Fuego y Tierra. Tanto Luca Onestini como Paulo Quevedo y Lupillo Rivera se posicionaron detrás de Uriel del Toro, a pesar de que no le otorgaron puntos en la nominación del jueves.

La razón detrás de este posicionamiento fue la película que se mostró en el cine. Del Toro quedó expuesto a decir que Lupillo Rivera sería capaz de “cepillarse” a Paulo y a Luca Onestini durante la competencia.

Además de eso, afirmó que Onestini era molesto y que sus chistes eran “infantiles”. Esta situación alarmó al equipo Fuego y la estrella de reality le dijo al también cantante que había traicionado a unas personas que estaban ayudándolo a no quedar dentro de la placa de nominados.

Del Toro no se retractó y dijo que para él, Onestini era molesto y no era la única persona que pensaba de esa manera.

Quevedo también le dedicó unas fuertes palabras, argumentó que su equipo estaba unido y que harían todo lo necesario para permanecer así durante la competencia.

Por último, Rivera le dijo que confiaba en él y que se arrepiente porque debió dudar desde el primer momento. En el clip mostrado por la producción, Del Toro dice que no confía en Lupillo Rivera y por eso hizo el comentario.

Ese fue el último posicionamiento y Rivera no quiso continuar y se paró detrás del artista.

Así quedó claro que esa alianza podría llegar a su final si Del Toro no regresa este lunes, 14 de abril.

Rosa en contra de Manelyk González

Otro momento tenso del posicionamiento fue cuando Rosa se paró al frente de Manelyk para decirle que no la había extrañado y que hubiese preferido que se quedara en Colombia. Añadió que cuando ella no estuvo, la energía de la casa cambió y que “por fin” pudo usar el tocador.

González le replicó que si se había posicionado “solo por un tocador”, Rosa dijo que no y Manelyk agregó: “Para mí, eres insignificante, no te hablo y no te miro”. En pocas palabras le dijo que no generaba ningún tipo de ruido en el reality show y que no le importaba su opinión.