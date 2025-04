Mujer de Massachusetts denuncia a agentes del ICE por utilizar un mazo para detener a su esposo

Marilú Méndez, quien reside en Massachusetts bajo el estatus de asilo, denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaron una especie mazo para romper el cristal del automóvil que habían abordado ella y su esposo, pues su objetivo consistía en arrestarlo tras confundirlo con otro inmigrante a quien buscaban.

Luego de ser rodeados por los miembros del ICE en Tallman Street, New Bedford, la denunciante comenzó a grabar lo que sucedía con su teléfono móvil.

A la par, su esposo Juan Méndez realizó una llamada avisándole a su abogada la intimidación sufrida y ella le aconsejó no salir de su vehículo ni tampoco decir una sola palabra hasta su arribo.

Sin embargo, dicha actitud desesperó al personal del ICE y uno de sus integrantes optó por destrozar el cristal trasero de la unidad para sacarlo y llevárselo detenido.

“Buscaron un mazo, rompieron la ventana del auto y nos sacaron a rastras. Tres agentes de ICE retuvieron a mi esposo. Nos sacaron injustamente… Intenté hablar con ellos y preguntarles si tenían una orden para detenerlo. No respondieron ni me mostraron nada. No tenían ninguna razón para detenerlo. Hemos estado siguiendo las reglas de este país. Estamos haciendo las cosas bien. Por eso tenemos un abogado”, señaló la señora Méndez en una entrevista concedida a la cadena de televisión Telemundo.

Otro punto controversial es que Marilú asegura que, en todo momento, se referían a su marido bajo el nombre de Antonio, otro inmigrante viviendo en el mismo edificio donde ellos habitan.

Cabe señalar que Juan Méndez es un inmigrante guatemalteco en proceso de cambiar su estatus migratorio y quien además no tiene antecedentes penales.

No obstante, fue trasladado a un centro de detención ubicado en Dover, New Hampshire, y se le fijó una audiencia para el 7 de mayo.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recibieron la encomienda de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, Ondine Galvez Sniffin, abogado de los Méndez, condenó enérgicamente la violencia con que trataron a la pareja de latinos.

“Mis clientes estaban en su derecho, fueron muy respetuosos, los cumplieron y ejercieron, y manifestaron su derecho a guardar silencio y a tener representación legal, pero fueron recibidos con brutalidad. Fueron recibidos con violencia”, indicó.

Sigue leyendo:

• Médica nacida en Pensilvania recibe correo donde la tratan como inmigrante y le piden dejar el país

• La administración Trump ordena negar asilo sin audiencias a los jueces de inmigración

• Supremo permite a Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones rápidas