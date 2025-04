La tensión en La Casa de los Famosos All-Stars aumenta después de discusión entre Caramelo y Rey Grupero

En las últimas horas, las redes sociales y medios de comunicación han estallado con rumores sobre una acalorada discusión entre Carlos “Caramelo” Cruz, Rey Grupero y Niurka Marcos dentro de La Casa de los Famosos All-Stars. Aunque los detalles aún no están del todo claros, el incidente ha captado la atención de los seguidores del reality.

Todo apunta a que la tensión comenzó a raíz de un episodio en el gimnasio de la casa, ocurrido días antes del enfrentamiento, que fue interpretado por algunos como una simple broma entre hombres.

Sin embargo, Rey Grupero expresó posteriormente que la situación lo incomodó profundamente, asegurando que se sintió incluso maltratado. Este cambio de percepción habría sido el detonante del conflicto.

Niurka, siempre directa, exigió explicaciones, mientras que Caramelo intentó calmar las aguas ofreciendo disculpas. A pesar del intento de reconciliación, la controversia escaló y, según las imágenes del canal 24/7, se pudo ver a Niurka, Rey y Manelyk hablando de forma muy crítica sobre Caramelo. Lo acusaron de aprovecharse de la fama de Manelyk, de actuar constantemente frente a las cámaras y hasta de ser un narcisista.

El nuevo ambiente del Cuarto Agua

El ambiente dentro del “cuarto agua” —una de las divisiones de la casa— parece haberse fracturado gravemente. ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación entre los involucrados? Hasta el momento, todo indica que no, ya que Niurka Marcos no le quiere dirigir la palabra a Caramelo y parece que no quieren reconciliación.

Para muchos televidentes esto supone una gran decepción debido a que eran el cuarto más unido del reality show. Además de esto, otros miembros de la casa se han visto en la necesidad de intervenir, como Alfdredo Adame, quien le aconsejó a Caramelo “hacer las paces”.

Sin embargo, toda esta situación podría cambiar con la entrada en juego de un sobre dorado que será revelado en la próxima gala de salvación. La producción promete giros inesperados, y este misterioso elemento podría alterar el rumbo de la eliminación.

Mientras tanto, la audiencia permanece expectante ante los próximos movimientos dentro de la casa, donde la tensión está lejos de disiparse.

