Zelensky acusa al enviado de EE.UU. de difundir “narrativas rusas” en las conversaciones sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, de “difundir narrativas rusas”, tras sugerir que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania dependería del estatus de cinco regiones ucranianas.

Después de mantener una reunión de cinco horas el viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, Witkoff declaró a Fox News que el acuerdo para poner fin a la guerra se centraba en “estos llamados cinco territorios”.

“Creo que el señor Witkoff ha adoptado la estrategia del lado ruso”, declaró Zelensky en una conferencia de prensa en Kyiv el jueves. “Es realmente peligroso porque, consciente o inconscientemente, está difundiendo narrativas rusas”.

Witkoff parecía referirse a las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, en el este de Ucrania, gran parte de las cuales se encuentran bajo ocupación militar rusa después de que Putin lanzara una invasión a gran escala en 2022, con el objetivo de tomar el control de todo el país.

Se cree que la quinta región es Crimea, que Rusia se anexionó en 2014 en una acción no reconocida internacionalmente.

“Los territorios son nuestros, pertenecen a nuestro pueblo y no solo a nosotros, sino al futuro pueblo ucraniano… Así que no entiendo de qué habla”, dijo Zelensky.

“Este acuerdo de paz trata sobre los llamados cinco territorios”, dijo Witkoff al canal estadounidense. “Pero hay mucho más que eso… Creo que podríamos estar a punto de lograr algo muy importante para el mundo en general”.

“Además, creo que existe la posibilidad de reestructurar la relación entre Rusia y Estados Unidos a través de oportunidades comerciales muy atractivas que, en mi opinión, también aportarán estabilidad real a la región”, añadió.

Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas.

Getty Images: Steve Witkoff se reunió durante cinco horas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Intercambio de críticas

Esta no es la primera vez que Zelensky critica a Witkoff.

“No parece un militar. No parece un general y no tiene esa experiencia”, dijo en marzo. “Que yo sepa, es muy bueno comprando y vendiendo bienes raíces. Y esto es un poco diferente”.

Los comentarios del líder ucraniano se produjeron después de que altos diplomáticos estadounidenses, ucranianos y europeos se reunieran en París para hablar sobre la guerra, en un grupo que incluía a Witkoff y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró sus críticas contra Zelensky. Pareció retractarse de comentarios anteriores que señalaban al líder ucraniano de iniciar la guerra, pero afirmó que no era “muy fan” de Zelensky.

“No considero a Zelensky responsable, pero no me entusiasma el hecho de que esa guerra haya comenzado”, declaró Trump.

“No lo culpo, pero a lo que me refiero es que no diría que ha hecho un trabajo excelente, ¿de acuerdo? No soy muy fan”.

El rol de China

Zelensky dijo el jueves ante los periodistas que China envía armas a Rusia.

“Por fin hemos recibido información de que China está suministrando armas a la Federación Rusa”, declaró.

“Creemos que representantes chinos participan en la producción de algunas armas en territorio ruso”, añadió.

China aún no ha respondido, pero anteriormente se ha mostrado como un actor neutral en la guerra.

Pekín respondió a una afirmación de Zelensky la semana pasada de que ciudadanos chinos luchaban por Rusia, aconsejando a “las partes pertinentes que comprendan correcta y sobriamente el papel de China y que no hagan declaraciones irresponsables”.

