Exjefe policiaco de Temixco, Morelos, denuncia despido por negarse a pactar con criminales, culpa al alcalde

Christian Contreras Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Temixco, Morelos, denunció públicamente que fue cesado de su puesto por negarse a cumplir órdenes del alcalde Israel Piña Labra, a quien acusa de tener nexos con los grupos criminales.

El exjefe policiaco reveló que Piña Labra, quien pertenece a la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, le había solicitado “pactar con el crimen” y atentar contra la integridad de la síndico Graciela Cárdenas y la regidora Adriana de la Cruz, quienes también lo demandaron por violencia política de género. Contreras Luna afirmó que, al negarse rotundamente a las órdenes del alcalde, fue removido de su cargo.

Además de este hecho, Contreras Luna hizo serias acusaciones sobre actos de corrupción dentro de la administración municipal. En particular, mencionó al director de Tránsito, Ángel Guadarrama Reynoso, y a la directora de enlace administrativo, quienes, según su denuncia, estaban involucrados en el desvío de recursos públicos. Contreras Luna señaló que Guadarrama Reynoso cobraba cuotas a los comercios locales a cambio de permitirles descargar mercancías, prácticas que, según él, afectaban gravemente la economía local.

En sus declaraciones, el exjefe policiaco también reveló que Guadarrama Reynoso había entregado 200 mil pesos al vicefiscal anticorrupción, Édgar Núñez Urquiza, para evitar que se procediera en su contra por estos actos de corrupción. Ante la gravedad de las acusaciones, Contreras Luna expresó su intención de llevar las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, acusando también al alcalde Piña Labra de mantener posibles vínculos con la delincuencia organizada.

El cese de Contreras Luna fue justificado por el Ayuntamiento de Temixco bajo el argumento de que no aprobó los exámenes de control y confianza solicitados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel estatal. El secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, explicó que diez de los encargados municipales de seguridad pública no pasaron dichos exámenes, aunque no reveló los nombres de los municipios involucrados.

Sin embargo, las declaraciones de Contreras Luna señalan que el cese no se debió únicamente a los exámenes, sino a su negativa a cumplir con las órdenes que, según él, implicaban una colaboración con el crimen organizado y el encubrimiento de actividades corruptas dentro del gobierno municipal. La situación pone de manifiesto un conflicto interno dentro del municipio de Temixco y la gravedad de los nexos de algunos funcionarios con el crimen y la corrupción.

Este escándalo podría abrir un nuevo frente en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el estado de Morelos, con posibles repercusiones tanto a nivel local como estatal. Las autoridades ahora se enfrentarán a una investigación profunda para esclarecer las acusaciones de Contreras Luna y determinar si existen pruebas suficientes para implicar al alcalde y otros funcionarios en actividades ilícitas.

