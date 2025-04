El papa Francisco habló de la violencia del narco en una carta enviada a obispo de Michoacán

El papa Francisco fue conocido por su mensaje de paz y defensa de los derechos humanos. Siempre se caracterizó por una visión humanista y pacifista del mundo, por lo que su voz se alzaba como un llamado a la conciencia colectiva, promoviendo el diálogo, la empatía y la justicia social como pilares fundamentales para la construcción de una paz duradera.

En este contexto envió una carta al obispo de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Ascencio García, que solicitó leer durante una misa realizada en julio de 2021.

En dicha carta mostraba su solidaridad para los habitantes del municipio de Aguililla, Michoacán, y exhortaba a la paz, recordándoles que no están solos: “Puedo comprender el sentimiento de desánimo y la sensación de impotencia que los abarca, pero recuerden que no están solos, que el Señor es fortaleza y misericordia que nunca abandona a sus hijos… Jesús nunca dijo que el camino sería fácil… pero también dijo que no faltarían las oraciones de Dios”.

La carta iniciaba diciendo: “He tenido noticias de los grandes sufrimientos causados por los violentos enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes que afectan a los habitantes de las poblaciones situadas en el territorio de esta iglesia particular que el señor ha confiado a tu cuidado pastoral. El clima de terror y de inseguridad que aflige a la población inerme es contrario a la voluntad de Dios, él quiere que todos sus hijos e hijas vivan su existencia en un clima seguro de serenidad y de armonía”.

Durante su visita a México, el papa Francisco hizo múltiples llamados a la paz y se solidarizó con las víctimas que el crimen organizado ha dejado a su paso.

En su visita a la ciudad de Morelia en 2016 expresó su profunda preocupación por los “grandes sufrimientos” causados por los enfrentamientos entre cárteles y se solidarizó con las víctimas.

“El clima de terror y de inseguridad que aflige a la población inerme es contrario a la voluntad de Dios”, escribió el pontífice.

Violencia en Aguililla

Enclavado en el suroeste de México, el municipio de Aguililla ha sido, durante décadas, sinónimo de conflicto y violencia.

Este lugar vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se convirtió en epicentro de una guerra que ha dejado profundas cicatrices en su población.

Durante casi seis décadas, la figura de El Mencho creció desde la clandestinidad hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados a nivel mundial.

El CJNG logró expandir su influencia en más de la mitad del territorio mexicano, y con ello, también incrementó el nivel de violencia, particularmente en su tierra natal.

El enfrentamiento entre el CJNG y el grupo rival Cárteles Unidos convirtió a Aguililla en un verdadero campo de batalla. Según diversos informes de seguridad, entre 2020 y 2021 se registraron múltiples tiroteos, secuestros y asesinatos.

La terrible situación desató una ola de desplazamientos forzados, dejando al pueblo prácticamente deshabitado y envuelto en un clima de terror e incertidumbre.

Las personas que no han podido huir viven bajo constante amenaza, atrapadas en un conflicto que estremece no sólo a los pobladores sino a la comunidad internacional, incluyendo el Vaticano.

