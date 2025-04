Carlos Alcaraz se baja del Mutua Madrid Open y pone su vista en Roland Garros

El murciano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y bicampeón del Mutua Madrid Open, ha anunciado que no disputará el Masters 1000 de Madrid tras no recuperarse completamente de la lesión en el psoas que sufrió en la final del ATP 500 de Barcelona contra Holger Rune el pasado domingo.

Alcaraz prioriza su recuperación de cara a Roland Garros

En una rueda de prensa en la Caja Mágica, Alcaraz explicó que tras someterse a diversas pruebas con su equipo médico, la dolencia no mejoró lo suficiente como para asumir el riesgo de competir en Madrid:

“He hecho todo lo posible, pero la lesión no mejoró. Madrid es un torneo muy especial para mí, pero hay que escuchar el cuerpo. Jugando, podría empeorar la lesión. Ha sido una decisión difícil, pero creo que es la correcta”.

El tenista de 20 años confesó que el psoas de la pierna izquierda se resentía cuando, en la final de Barcelona, tuvo que recibir la entrada del fisioterapeuta en pista. Desde entonces, apenas ha podido entrenar con normalidad.

Mirada puesta en Roland Garros y Roma

La proximidad del Roland Garros 2025 —torneo que ganó el pasado año— jugó un papel clave en su renuncia al torneo madrileño. Alcaraz se mostró convencido de llegar a París en plenitud física:

“Me haré pruebas esta semana. Creo que para Roland Garros estaré seguro e intentaré estar también en el Masters de Roma. Ese es el objetivo”.

Alcaraz, ganador de cuatro Grand Slam, también lamentó que el ajetreo de los últimos días —como la presentación de su docuserie— pudiera haber afectado su recuperación.

Alcaraz acepta la lesión sin reproches

Alcaraz llega a Madrid por segundo año con contratiempos físicos. En el 2024, aunque jugó, lo hizo con una dolencia en el antebrazo derecho. Ahora, el psoas y también la pierna izquierda.

“Es un palo duro para mi. Lo he aceptado bastante bien. Las cosas pasan por algo. No hay mal que por bien no venga y eso es lo que hay que pensar. Lo siento, pero habrá más veces. No he estado anímicamente mal. Lo he aceptado. He puesto mi energía para recuperar”, dijo Alcaraz, que afronta con mejor talante los contratiempos.

Sigue leyendo:

– Carlos Alcaraz pone en duda su participación en el Masters 1000 de Madrid

– Simone Biles y Armand Duplantis ganan el premio Laureus a Deportistas del Año