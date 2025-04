Mansión de Silvia Pinal en el Pedregal podría ser vendida en medio de amenazas de embargo

La actriz Silvia Pinal, quien perdió la vida el 28 de noviembre de 2024, continúa siendo noticia a casi cinco meses de su muerte, luego de que se diera a conocer que su famosa mansión en el Pedregal, en Ciudad de México, podría ser lanzada a la venta.

La información anterior no ha sido compartida por sus herederos, sino que fue brindada por el reportero Arturo Gallegos, quien adelantó que la venta del inmueble se daría por los fuertes gastos que representa su manutención para la familia.

“No creen tener la fuerza económica, ni lo que conlleva mantener una casa de ese tamaño”, detalló el citado reportero.

En su mismo informe detalló que Alejandra y Luis Enrique Guzmán están de acuerdo en vender la emblemática casa, caso contrario a lo sucedido con Sylvia Pasquel, quien se opone de forma categórica a esa operación.

La información sobre la venta de la mansión, que estaría valuada en $65 millones de pesos ($3.3 millones de dólares), surge al mismo tiempo del supuesto embargo que podría sufrir Luis Enrique Guzmán por la deuda que tiene con uno de los exempleados del restaurante que tuvo con Mayela Laguna.

Sobre este tema ya habló Efigenia Ramos, quien fuera asistente de Silvia Pinal y quien está confiada de que nadie podrá proceder en contra de la casa, pues no le pertenece a Luis Enrique Guzmán.

“La casa está a nombre de mi jefa. Todo está a nombre de mi jefa, entonces no sé qué van a embargar. No pueden entrar a un domicilio que no es propiedad de él”, se mostró confiada en un encuentro con la prensa, luego de que dejaran una notificación de embargo en la propiedad.

Sigue leyendo: