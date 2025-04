Columna: Acción comunitaria en el Valle de San Joaquín muestra el camino de la lucha de los latinos en California

Le dicen “el granero de Estados Unidos”. Suple frutas y verduras a todo el país. Lo consideran la zona agrícola más fértil y productiva del estado.

Aquí, en el Valle de San Joaquín, viven 4,5 millones de californianos, pertenecientes a 70 etnias y comunidades, y que hablan 105 idiomas.

Pero la mitad de su población, aproximadamente, es latina. Muchos de ellos, inmigrantes.

A pesar de su riqueza, el Valle de San Joaquín tiene algunas de las poblaciones más pobres del estado, con acceso limitado a servicios médicos e insuficientes viviendas, algo que incide, nuevamente, de manera especial en las comunidades latinas.

Además, en las zonas de criaderos de ganado bovino – más de un millón y medio de vacas lecheras, el 90% del total de California – los vapores del estiércol dificultan la respiración causando un impacto ambiental negativo.

El aire que respiran los residentes está normalmente contaminado por los tóxicos usados en la agricultura. Y en los últimos años las sequías dañaron el hábitat regional y se procedió a sobreexplotar las aguas subterráneas, acercando su agotamiento y llevando a la contaminación del agua también.

Todo esto, incluida la abundancia de contaminantes como el ozono y materia particulada suspendida en el aire, lleva a que la incidencia de asma en la región abarque al 20% de los niños en edad escolar, mucho más que en otras regiones del estado.

Son lacras que más perjudican a quien menos tiene.

Esto no es todo. Hay miles de residentes que viven cerca de zonas de extracción de petróleo en el condado de Kern, y como escribe Joaquín Arámbula para el Fresno Bee, “los barrios de bajos ingresos y las comunidades de color se ven afectados de forma desproporcionada por la contaminación, el desarrollo industrial y la falta de aplicación de las medidas de protección ambiental”.

En general, la problemática socioeconómica de esta comunidad se manifiesta en múltiples áreas, de las cuales el medio ambiente es solo una – preocupante y en una situación que empeora a ojos vistas.

Es por eso que la acción para mejorar la situación de las personas que viven en el Valle debe atender todas las áreas de su vida.

Son problemas – o bien desafíos – para la comunidad latina, que las organizaciones locales de común acuerdo con sus representantes en la Legislatura tratan de enfrentar.

En este proceso de representación y organización resalta la iniciativa de Equity on the Mall, para la defensa de la salud, la equidad económica y social en el Valle de San Joaquín.

Para señalar el décimo aniversario de la creación de esta coalición, se congregaron este miércoles 23 frente al Capitolio estatal de Sacramento activistas locales, funcionarios electos y miembros de la comunidad.

En un evento organizado por el San Joaquin Valley Health Fund los aproximadamente 1,400 participantes según la cadena CBS, en su mayoría latinos, se expresaron en contra de los recortes en los presupuestos sociales que se preparan a nivel estatal, que perjudican especialmente a las comunidades más vulnerables.

Los participantes llegaron desde los condados de Fresno, Kern, Merced, Madera, Tulare, San Joaquín, Kings y Stanislaus.

El evento contó con la presencia de la legendaria líder campesina Dolores Huerta y varios funcionarios electos y líderes comunitarios.

El gobernador de California Gavin Newsom y el Fiscal general de California, Rob Bonta, proporcionaron comentarios previamente grabados.

El Fondo está administrado por The Center at Sierra Health Foundation, cuyo presidente, Kaying Hang, dijo en un comunicado de prensa que “no solo celebramos el hito de los 10 años, sino que hoy renovamos nuestro compromiso con el futuro”.

Esta coalición es activa en la organización de las comunidades latinas en esta zona de California. Al término del evento, se publicó una nueva y ambiciosa plataforma de políticas desarrollada por más de 170 organizaciones comunitarias en el Valle y enfocada en cuestiones de salud, vivienda, inmigración y justicia ambiental.

Además, ofrece una oportunidad para comunicar a los activistas con funcionarios electos que bregan por las mismas metas. La mitad del evento, de hecho, se dedicó a reuniones de ese tipo, para avanzar en la Legislatura temas que beneficien a la comunidad.

“Durante diez años, Equity on the Mall ha dado voz a las comunidades del Valle de San Joaquín”, afirmó Kaying Hang, presidenta de The Center at Sierra Health Foundation, entidad que administra el Fondo de Salud del Valle de San Joaquín. “Hemos logrado avances significativos en la promoción de la equidad, pero también reconocemos el camino por recorrer, especialmente considerando el actual contexto político. Aún queda mucho por hacer”.

El plan de acción establece ante los funcionarios electos en Sacramento una serie de 21 metas en los siete ámbitos de inmigración, vivienda, salud pública, educación, uso del suelo y planificación, justicia ambiental y la brecha digital.

Estos son precisamente los temas que más aquejan a nuestra comunidad, no solamente en el Valle sino en toda California y el país entero. Es este tipo de coaliciones, iniciativas y propuestas las que podrán unificar la presencia latina en la política nacional y avanzar su causa en estos momentos de incesantes ataques por parte de la administración Trump.