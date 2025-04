Lele Pons habló sobre la caída que sufrió en su fiesta de gender reveal: “Físicamente estoy bien”

Tras la caída que sufrió en su fiesta de gender reveal el fin de semana, Lele Pons informó que fue al médico para chequear que todo estuviese bien con su bebé.

En una entrevista con Javier Ceriani en su canal de YouTube, la influencer de origen venezolano tranquilizó a sus seguidores contándoles que al día siguiente acudió al médico y aseguró que todo estaba bien.

“Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto”, dijo Pons, quien aseguró que emocionalmente si ha estado muy alterado, sobre todo después del susto de la caída.

“Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto, es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones”, aseguró.

La influencer contó que para ella estos últimos días han sido muy estresantes, lo que empeoró tras la caída. “Es mucho más difícil calmarse cuando estás embarazada, algo que estoy aprendiendo, mucho estrés, sí fui a chequearme por el estrés el próximo día”, dijo.

Lele Pons explicó que algo que hizo que se angustiara mucho más fueron los comentarios negativos que recibió en redes sociales.

“Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)”, dijo.

“Cuando la gente me estaba diciendo que yo intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé eso fue como: ‘Oh my God (Oh Dios mío), si yo siempre quise ser mamá”, agregó.

La influencer aseguró que, aunque muchos creen que no, ve todos los comentarios y agradeció a quienes le dejaron mensajes de apoyo.

“En las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes”, afirmó.

El fin de semana, Lele Pons y Guaynaa celebraron una fiesta de gender reveal en la que anunciaron que se convertirían en padres de una niña.

Para revelar el sexo de su bebé, Lele y Guaynaa activaron una máquina que arrojó pintura rosa sobre los invitados para anunciar que tendrían una niña.

Pero no todo fue felicidad, la influencer sufrió una inesperada caída al resbalarse con la pintura. Afortunadamente, Guaynaa acudió rápidamente para ayudar a Lele a levantarse y asegurarse de que todo estaba bien.

