Salma Hayek revela el secreto anti-edad que la ayudó a evitar cirugías plásticas

A lo largo de su carrera, Salma Hayek se ha caracterizado por rechazar las presiones de Hollywood en torno al envejecimiento, defendiendo siempre la belleza natural.

Sin embargo, recientemente compartió que ha incorporado una innovación estética a su rutina para mantener su apariencia juvenil, todo sin recurrir al bisturí.

Durante una conversación con The Cut, la estrella mexicana confesó que ha sido “muy consistente y muy simple” en su enfoque de belleza. “No me sumé a las modas de belleza en mis 30, 40 o 50 años”, afirmó. Su única constante, reveló, ha sido el uso de tratamientos de radiofrecuencia, una técnica que le funcionó durante años hasta que, según sus palabras, “llegué a un punto muerto. Me dije, ‘Es tiempo’”.

El área que más preocupación le causaba era el cuello, una zona que, según describió con humor, “empezaba a parecerse al de un pavo”.

¿Qué tratamiento se hace Salma Hayek?

Al buscar alternativas que no implicaran cirugía, Salma descubrió Ultherapy PRIME, un procedimiento que emplea ultrasonido para estimular la producción de colágeno, logrando una piel más firme y levantada.

Aunque nunca había probado la versión tradicional de Ultherapy, decidió confiar en este nuevo método. “No había probado ni siquiera la Ultherapy regular, pero era similar a lo que ya estaba haciendo con el ultrasonido”, explicó. Los resultados no solo la dejaron satisfecha, sino que, además, la convirtieron en embajadora oficial de la marca.

Los resultados son notorios

Semanas después del tratamiento, la actriz coincidió casualmente con Victoria Beckham, quien de inmediato notó la diferencia en su aspecto. “Me sentí complacida”, reconoció Hayek, recordando el halagador momento.

Más allá de los tratamientos estéticos, Salma apuesta por un estilo de vida activo y natural. Practica la meditación, el baile —“bailo todos los días”, asegura—, y mantiene costumbres poco convencionales en su rutina de cuidado de la piel. Por ejemplo, evita lavar su rostro en las mañanas, preguntándose: “¿Por qué se ensuciaría mientras duermo?”.

La actriz también disfruta de masajear cremas en su piel mientras realiza ligeros ejercicios para tonificar sus músculos. Para ella, la belleza se cultiva a través del placer y la constancia, más que con cambios drásticos.



