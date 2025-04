Emprendedores unen fuerzas y su pasión por el café

Sergio Padilla y Pablomanuel Maldonado toman turnos atendiendo clientes y sacando órdenes de espresso para una fila de clientes mientras canciones de Chalino Sánchez se escuchan de fondo durante un sábado por la mañana en Long Beach.

A pesar del día nublado -y después, una fuerte tormenta- decenas de personas algunos nuevos consumidores y otros ya regulares se formaron para probar los diferentes tipos de cafés lattes de la colaboración entre Sergio’s Coffee y El Carrito Cafeinado.

Denisse Romero, es una cliente habitual, regresa cada semana debido al ambiente acogedor creado por este duo, la música y los sabores únicos que encuentra en el puesto de bebidas calientes.

“No es solo el sabor lo que me cautiva, sino también la presentación. Los colores resaltan, y la bebida se ve tan bien como sabe”, dijo Romero. “[Maldonado] Siempre está sonriendo y alegre con su equipo, lo que crea un ambiente muy cálido y acogedor. Además, sabe cómo preparar un café increíble”.

Algunos de los lattes más pedidos incluyen: Snickies, que viene con una galleta dentro del latte, Cereal Killer, que lleva cereal dentro del latte, y Cactus Jack, que es un latte de mocha y caramelo con espuma fría de queso crema.

Sergio Padilla prepara diferentes bebidas afuerta de una taquería en Long Beach.

Pablomanuel Maldonado prepara una bebida en la tienda emergente de la colaboración entre Sergio’s Coffee y El Carrito Cafeinado.

Pablo Maldonado atiende a un cliente en una mañana lluviosa.

Una gran coincidencia

Los dos vendedores de café se conocieron hace un año, cuando Padilla comenzó a investigar la industria de café y siguió a Maldonado en Instagram interesado debido a que su café estaba inspirado por sus raíces mexicanas.

“Nunca pensé que esto se iba a convertir en una realidad porque él lleva tanto tiempo en este negocio que ni siquiera pensé que me iba a prestar atención, pero es un gran tipo y me encanta trabajar con él”, dijo Padilla que tiene 23 años de edad. “Es increíble”.

Sergio Padilla prepara un latte helado con polvo de chocolate.

La idea de la colaboración vino de Maldonado, que vio gran potencial en Padilla, y fue la primera vez que él tuvo la oportunidad de apoyar a alguien de la comunidad mexicana a pesar de que muchas personas dudaron de la colaboración.

Una de las dudas que escuchó fue la pérdida de sus ganancias, pero Maldonado mantiene que lo más importante es conectarse con la comunidad, divertirse y dice que las ganancias ahora se dividen por igual entre los dos.

El dueño del Carrito Cafeinado agrega que su padre lo crio para ayudar a los demás y no para derribarlos, especialmente a las personas de su propia comunidad.

“Es difícil que los latinos crezcan como una comunidad porque hay mucha envidia, hay mucho odio”, dijo Maldonado. “Y estoy tratando de mostrar que podemos unirnos, podemos construir una base y con suerte darle inspiración a otros negocios”.

Además, Maldonado nunca se olvidará del apoyo que ha recibido de personas como Leonardo Abularach de Picaresca Café en Boyle Heights, el Café 88Keys en Lakewood y ahora Armando De La Torre Jr. dueño de la cadena de taquerías Guisados.

Después de ver una publicación en octubre de 2024 donde De La Torre estaba en busca de alguien que vendiera café afuera de su local de Guisados en Long Beach, Maldonado se puso en contacto.

Pablo Maldonado (izq.) y Sergio Padilla han creado una gran sociedad.

Según Maldonado, en cuanto se conocieron por primera vez, la colaboración se sentía fácil debido a que ambos tienen valores parecidos: familia, cultura y proveer algo especial a la comunidad.

Durante los primeros cuatro meses, Maldonado no tuvo que pagar alquiler por utilizar el espacio justo al lador de restaurante de tacos y hasta la fecha el mexicano se siente agradecido.

“Me deja usar su electricidad, cada vez que necesitamos hielo, me da hielo, me proporciona todo lo que necesitamos y para mí, eso es mucho porque él no tiene que hacer eso”, dijo Maldonado.

Un Pasión Nueva

A finales del primer año de su maestría en políticas públicas en 2024, Padilla decidió no terminar la carrera debido a que quiso seguir su nueva pasión: el arte del café.

“Fue un agujero muy oscuro donde pensé, ¿solo lo estoy haciendo para hacerlo o debería hacer algo que realmente me apasiona…” dijo Padilla. “Y el café en ese momento ya era una cosa enorme para mí en el sentido de que todos los días [tenía] una taza de café”.

Cada mañana que iba a la escuela preparaba su café de olla de la marca de cafés instantáneos Nescafé como la hacía su madre, pero después de eso comenzó a ver diferentes tipos de cafés que le llamaron la atención.

Ashley Quiana recibe su café bajo la lluvia en la tienda emergente de la colaboración entre Sergio’s Coffee y El Carrito Cafeinado en Long Beach.

“Fui a tiendas [de café] y me fascinó”, dijo Padilla. “Y pienso que esto es en realidad una hermosa artesanía donde realmente haces algo con tus manos y siento que hacer algo con tus manos es increíble. La gente se olvida de eso, pero es una bendición”.

En abril se puso en comunicación con Maldonado que compartió su conocimiento de las máquinas y técnicas de café y Padilla invirtió alrededor de $15,000 dólares para lanzar su propio negocio de café.

El dueño de Sergio’s Coffee es de la ciudad de Perris y notó que ahí la comunidad que sale para comprar el café no es tan grande como en el área de Los Ángeles.

El primer día de la colaboración Padilla estuvo en shock en cuanto vio el tamaño de la fila y hasta se le olvidó sus recetas debido a la emoción de la jornada de trabajo.

Hoy en día, los dos mexicanos seguirán vendiendo café por las mañanas cada sábado de 8am hasta las 2pm y en el futuro les gustaría expandir el negocio a un espació atrás de donde venden actualmente, con el apoyo de De La Torre, para poder tener sillas, mesas y poder tener un local fijo.

“Esto es algo que Guisados quería que tuviera, donde convirtiera todo su patio en una cafetería y eso se convirtiera en nuestra barra de café, pero me encantaría incluir a Sergio en él”, dijo Maldonado.

El negocio está ubicado afuera de Guisados en el 1201 Redondo Ave, Long Beach, CA 90804.