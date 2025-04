Gloria Estefan vuelve a la escena musical con el álbum “Raíces”

La cantante multipremiada Gloria Estefan se prepara para dar inicio a una nueva etapa en su carrera con el próximo lanzamiento de su álbum “Raíces”, mismo que marca su regreso a la escena musical luego de dos décadas.

Fue con la ayuda de un impresionante grupo de estrellas internacionales que la famosa reveló cada uno de los temas que conforman su nueva propuesta discográfica, aquella que promete ser una celebración de la cultura, la herencia y el orgullo latino.

Es así como celebridades como Shakira, Camila Cabello, Eva Longoria, Sheila E., Sam Smith y Laura Pausini, por mencionar algunos, se sumaron a la causa de anunciar cada una de las pistas. Además, destacaron su gran admiración por Gloria Estefan con sentidos mensajes.

Por su parte, la esposa de Emilio Estefan se dijo emocionada por esta nueva etapa y aseguró que se trata de un homenaje a los ritmos latinos que la hicieron enamorarse de la música: “Este álbum es una carta de amor a mi comunidad y a mis orígenes musicales, culturales y espirituales. Tener estas voces increíbles compartiendo ese viaje es un verdadero honor“, destacó en un comunicado.

Gloria Estefan complementó diciendo que: “Raíces expresa cómo el amor y la vida son como la siembras: lo que cultivas con fe, paciencia y entrega, tarde o temprano dará frutos. Nunca pierdas la oportunidad de sembrar cariño, porque en cada acto de amor florece la verdadera abundancia”.

De acuerdo con los detalles revelados por la ganadora del Grammy y las estrellas que participaron en su dinámica, los temas que conforman su disco “Raíces” son:

“Raíces” – revelada por Shakira

“Yo Quiero Ser” – presentada por Camila Cabello

“La Vecina” – introducida por Amara La Negra

“Como Pasó” – anunciada por Eva Longoria

“Tan Iguales Y Tan Diferentes” – por Cyndi Lauper

“Chirriquí Chirri” – revelada por Sheila E

“Te Juro” – presentada por Laura Pausini

“Cuando El Tiempo Nos Castiga” – por Emilio Estefan

“Agua Dulce” – introducida por Fran Drescher

“Mi Niño Bello” – revelada por Sasha Estefan

“Tú y Yo” – anunciada por Lili Estefan

“My Beautiful Boy” – presentada por Sam Smith

“How Will You Be Remembered” – por Carole King

“Raíces” llegará a las plataformas digitales el próximo 29 de mayo; mientras tanto, la estrella de la música se prepara para seguir revelando detalles sobre su álbum a través de redes sociales.

