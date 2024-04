¡Confirmado! La historia de vida de Gloria y Emilio Estefan llega a la pantalla grande

Luego del gran éxito obtenido con el musical ‘On your feet’ en Broadway, se dio a conocer que la historia de los cantantes Gloria y Emilio Estefan llegará al cine de la mano de Sony Pictures, bajo la dirección de Lissette Feliciano.

De acuerdo con el portal estadounidense Deadline, la adaptación cinematográfica del musical tendrá como objetivo hacer un recorrido por la inspiradora historia de vida de la pareja. Y es que al ser productores ejecutivos del proyecto, los Estefan contará cómo se enamoraron, su vida antes de la fama, así como el momento exacto en el que su vida cambió junto a la banda Miami Sound Machine.

Si bien hasta el momento se desconocen detalles como su fecha de estreno y elenco, ha llegado a oídos del público que además de Emilio y Gloria Estefan, el equipo de productores está conformado por John y Jordan Davis, al igual que John Fox.

Además, se confirmó que la cinta contará a película también contará con música de la pareja, dentro de su soundtrack. Se incluirán temas como: “Get On Your Feet”, “Conga”, “Coming Out Of The Dark” y “Rhythm Is Gonna Get You”, por mencionar algunos.

Como era de esperarse, Gloria Estefan no pudo evitar compartir su felicidad ante este nuevo proyecto que toca a su puerta: “¡Un sueño hecho realidad! (…) Agradecida no es una palabra suficientemente grande para todo lo que hay en mi corazón”, expresó la cubana recientemente.

Por su parte, la directora Lissette Feliciano (Women is Losers, 2021) recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la noticia con un mensaje cargado de emociones: “¡¡Prepárate porque los Estefan llegan a la pantalla grande!! Su historia. Su música. Su amor. Su familia. Su sueño”, escribió.

