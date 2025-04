Ale Capetillo niega distanciamiento con Biby Gaytán

A solo unas semanas de haber contraído matrimonio con el empresario libanés Nader Shoueiry, Ale Capetillo y su madre Biby Gaytán se encuentran en el ojo del huracán luego de que se generaran una ola de rumores de distanciamiento. ¿Cuál fue la razón? La ausencia de la actriz en la boda civil de la joven.

Sin embargo, la influencer ha decidido a poner un alto a las especulaciones de forma contundente desde sus redes sociales. Para ello, sacó a la luz un conmovedor audio de voz que la esposa de Eduardo Capetillo le dedicó a unos días de su boda religiosa.



“Cuando estás en esos días que no te sientes tan guapa, sólo ponte un audio de tu mamá y escoge unas joyas protagonistas (…) Mi versión más auténtica siempre la impulsa mi mamá”, escribió Ale Capetillo para acompañar el clip en el que Biby Gaytán llena de halagos los rasgos físicos que la hacen única.

En la primera parte del audio de voz se escucha a la intérprete de “Besos de Ceniza” aclamar la cabellera de su hija: “Hola mi chiquitina hermosa, ¿cómo estás?, ya lista para tu boda mi vida. Oye, antes de que se me olvide, me haces el favor de ya no alaciarte el pelo tan seguido caramba, te vas a estropear el pelo Alejandra, déjate tus chinos traviesos, eres única con ese pelo y ahí vas a uniformarte“.

Asimismo, Gaytán le hace un par de recomendaciones para la prueba de maquillaje en la que definirá el look que portará para su día especial: “Por otro lado, ya sabes que yo amo el maquillaje, probablemente no sea la persona idónea para decírtelo, pero yo ya no tengo arreglo, así que por favor, que en tu prueba de maquillaje no te vayan a tapar tus pequitas, tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa y punto“, añadió.

La estrella de la pantalla chica también aplaudió la elección de vestido de novia de Ale Capetillo: “Ya por último, porque ya sé que no te gustan los mensajes largos, pero ni modo, soy tu madre y me tienes que oír quieras o no, la última prueba de vestido que me mandaste, me enloqueció, precioso, espectacular, en resumen lo amé mi vida”, recalcó.

Y, para poner fin a los rumores de una pelea entre madre e hija, la creadora de contenido en redes sociales mostró que en el final de dicha nota de voz, la famosa le profesa su amor incondicional.

“Bravo y nenita, ya relájate por favor y disfruta todo este proceso no lo sufras, recuerda que la gente que te queremos, lo único que deseamos es verte inmensamente plena y feliz. Te amo“, concluyó Gaytán.

