Trump justifica los aranceles aunque los niños tengan menos juguetes que cuesten más

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que los niños en Estados Unidos podrían tener que vivir con menos juguetes y que podrían ser más caros si su política comercial respecto a los aranceles provoca que los estantes de las tiendas se queden vacíos.

“Quizás los niños tengan dos muñecas en lugar de 30, y quizás las dos muñecas cuesten un par de dólares más de lo normal”, dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que las tiendas de todo el país tengan estantes vacíos como resultado del aumento de los aranceles a China.

Trump insistió en que China está soportando la verdadera carga, aunque reconoció que los consumidores podrían ver menos juguetes en los estantes y a precios ligeramente más altos durante un tiempo. El presidente afirmó que los estadounidenses no necesitan muchos de los productos que vienen de China.

“Ya les dije que están teniendo tremendas dificultades porque sus fábricas no están operando”, dijo Trump refiriéndose a China.

“Ganaron un billón de dólares con Biden, un billón de dólares, incluso un billón con Biden, vendiéndonos cosas, muchas de las cuales no necesitamos. Alguien dijo: ‘Oh, los estantes estarán abiertos’. Bueno, tal vez los niños tengan dos muñecas en lugar de 30, ¿sabe? Y tal vez las dos muñecas cuesten un par de dólares más de lo normal. Pero no estamos hablando de algo que tengamos que desviar de nuestro camino. Tienen barcos cargados de cosas, muchas de las cuales, no todas, pero muchas de las cuales no necesitamos”.

La incertidumbre sobre el futuro de la economía sigue incrementándose. Crédito: Shutterstock

Las empresas estadounidenses ya están cancelando pedidos de China y posponiendo planes de expansión mientras se preparan para los efectos de la política comercial de Trump.

Trump ha impuesto aranceles del 10% a casi todas las importaciones de Estados Unidos, además de aranceles del 145% a muchos productos procedentes de China.

El presidente también ha solicitado aranceles adicionales, solo para suspenderlos posteriormente, lo que ha generado incertidumbre en muchas empresas y consumidores sobre cómo serán los impuestos a las importaciones en el futuro.

La producción económica se está contrayendo. El mercado bursátil ha caído drásticamente. Y la confianza del consumidor ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Las cifras publicadas por el Departamento de Comercio el miércoles muestran que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual del 0.3 % en el primer trimestre del año, tras crecer a un sólido ritmo del 2.4 % en los últimos meses de 2024.

Durante su reunión de gabinete, Trump desestimó las inquietudes de la gente sobre una desaceleración económica y culpó al expresidente Joe Biden por las condiciones económicas actuales y futuras.

El miércoles por la tarde, el presidente llevó su declaración un paso más allá, diciendo a los periodistas: “Incluso se podría decir que el próximo trimestre será algo así como Biden”.

