LeBron James sobre futuro de Luka Doncic en los Lakers: “No es mi trabajo”

El cuatro veces campeón de la NBA, LeBron James, fue tajante al hablar del futuro de Luka Doncic en los Lakers tras la inesperada eliminación en la primera ronda de playoffs a manos de los Timberwolves. El alero de 40 años dejó claro que no es el responsable de convencer al joven esloveno de firmar una extensión con la franquicia de Los Ángeles.

“No, ese no es mi trabajo”, dijo James a Dave McMenamin, de ESPN. “Sé que Luka sabe cómo me siento por él. Y, en última instancia, ese traspaso fue pensando en el futuro. No fue por mí. Luka tiene que decidir qué hacer con su carrera. Tiene 26 años, yo tengo 40, así que no puede basar su carrera en mí. Esa es la verdad”.

Aunque mostró su deseo de que Doncic se quede, James insistió en que la decisión corresponde únicamente al esloveno, así como a la gerencia angelina. “Obviamente, espero que se quede a largo plazo. Los fans de los Lakers lo aman. Los Ángeles lo ha aceptado. Lo amamos como compañero, como hermano. Pero al final, él tiene que decidir por sí mismo. Yo no voy a estar mucho tiempo más por aquí”.

Una decisión clave para el futuro de la franquicia

Doncic, quien fue traspasado a los Lakers esta campaña y tiene una opción de jugador para la temporada 2026-27, podrá firmar una extensión de cuatro años y 229 millones de dólares a partir de agosto.

También podría optar por una extensión más corta de tres años y 165 millones, lo que le permitiría aspirar a un contrato máximo de cinco años y 418 millones en 2028, según ESPN.

A pesar de que aún no ha tomado una decisión, varios reportes indican que el esloveno estaría “ampliamente dispuesto” a renovar con los Lakers.

Pero, de no firmar en el corto plazo, Los Ángeles seguiría teniendo ventaja sobre otros equipos para ofrecerle el contrato más alto posible en la agencia libre.

No obstante, la incertidumbre en torno al retiro de LeBron James podría afectar los planes a largo plazo de la franquicia.

Tras la eliminación frente a los Timberwolves, James dijo no tener una respuesta clara sobre cuánto más jugará: “Simplemente continuar jugando… no sé dónde estoy. Eso es todo. No es que no quiera volver aquí. Es simplemente seguir jugando, en general”.

Además, James sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda tras un choque con Donte DiVincenzo en el último partido de la serie. Se estima que necesitará entre tres y cinco semanas de recuperación, tiempo que le servirá para reflexionar acerca de su carrera.

Doncic también terminó tocado: “Mi espalda no estaba nada bien, pero intenté jugar”, comentó tras el juego.

Con múltiples incógnitas en el horizonte, los Lakers deberán tomar decisiones cruciales este verano.



