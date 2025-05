Donald Trump desestima las preocupaciones sobre una posible recesión económica en EE.UU.

A pesar de que varios analistas financieros advierten que Estados Unidos quizá ya esté en recesión económica, bajo la perspectiva del presidente Donald Trump el país sólo experimenta un periodo de transición que lo posicionará mejor de lo que estaba frente al resto de las grandes economías del mundo.

A pocas semanas de haber retornado a Washington, Trump implementó una férrea política arancelaria enfocada según dijo en establecer una relación comercial más equitativa con más de un centenar de naciones.

Sin embargo, su propuesta de gravar a las importaciones de materias primas, mercancías, productos y artículos que ingresan a Estados Unidos por encima de lo que se venía haciendo, provocó la caída de los principales mercados financieros, esto pese a que congeló durante 90 días su entrada en vigor.

A través de un mensaje publicado a media semana en la plataforma Truth Social, el republicano de 78 años negó que la turbulencia exhibida en el sector financiero tenga que ver con los aranceles recíprocos.

“Esta es la Bolsa de Valores de Biden, no de Trump. No asumí el cargo hasta el 20 de enero. Pronto entrarán en vigor los aranceles, y las empresas están empezando a establecerse en Estados Unidos en cifras récord. Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del ‘exceso’ de Biden”, escribió.

Donald Trump está convencido de que Estados Unidos tendrá la mejor economía en la historia y muestra no sentirse inquieto ante una posible recesión. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Posteriormente, en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, la periodista Kristen Welker cuestionó a Donald Trump si le preocupaba la posibilidad de que su gobierno tuviera que hacerle frente a una recesión económica, lo cual dio por descartado.

“Dije que este es un período de transición. Creo que lo vamos a hacer fantásticamente. Cualquier cosa puede pasar, pero creo que vamos a tener la mejor economía en la historia de nuestro país“, expresó.

A pesar del optimismo del presidente, semanas atrás Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock —compañía de gestión de activos más grandes del mundo— advirtió que el país podría estar ya en recesión.

“Creo que estamos muy cerca, si no en, una recesión ahora. Considero que veremos, en general, una desaceleración hasta que haya más certeza”, señaló en una sorpresiva aparición en el programa “Squawk on the Street”, el cual transmite el canal de televisión CNBC.

JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos y una de las compañías financieras de mayor renombre a nivel internacional, también anticipó que, debido a los aranceles implementados por el presidente Donald Trump, este mismo año la economía estadounidense entraría en recesión.

