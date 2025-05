¿Qué puede hacerte sentir mareado?

¿Podría ser un problema en el oído interno? ¿Tus medicamentos? Descubre cómo identificar el problema– y cómo solucionarlo.

By Janet Lee

Ya sea un momento de aturdimiento o la sensación de vértigo en la que todo te da vueltas, los mareos pueden ser motivo de preocupación. También pueden hacerte perder el equilibrio. Un estudio del 2024 publicado en la revista Age and Ageing reveló que los mareos están relacionados con un mayor riesgo de sufrir caídas en el futuro o de forma recurrente en adultos mayores. Por eso, si te sientes mareado, es importante que te sientes en un lugar seguro.

Los mareos son más comunes a medida que envejecemos. “Entre el 13% y el 38% de los adultos mayores, o incluso hasta el 50% de los de edad muy avanzada, experimentan mareos”, señala la doctora Caroline Park, geriatra de Keck Medicine en USC, en Los Ángeles. Aunque en algunos casos los mareos pueden ser señal de un problema más serio, como un tumor o problemas cardíacos, lo más común es que sean pasajeros o fáciles de tratar.

Qué puede causar mareos

Una causa común es el desplazamiento de pequeños cristales en el oído interno que nos ayudan a mantener el equilibrio. Cuando estos cristales se mueven de su lugar, lo que ocurre con más frecuencia en personas mayores, pueden provocar una sensación de que todo gira a tu alrededor, conocida como vértigo posicional paroxístico benigno (BPPV, por sus siglas en inglés). “Si sientes que todo te da vueltas en el cuarto y esto empezó de repente justo después de levantarte, por ejemplo, tras atarte los cordones de los zapatos, lo más probable es que estés experimentando BPPV”, explica la doctora Laurie Archbald-Pannone, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, en Charlottesville.

Si los mareos aparecen de forma gradual o cuando te sientas o te levantas muy rápido, podrían ser causados por deshidratación o presión baja, dice Archbald-Pannone. También pueden causar mareos los medicamentos diuréticos, antidepresivos, ansiolíticos y las pastillas para la presión arterial. Las infecciones de oído e incluso los tapones de cerumen impactado podrían hacer que sientas que la cabeza te da vueltas.

Cuándo llamar al médico

Los mareos ocasionales que duran algunos segundos probablemente no sean motivo de preocupación, pero aun así deberías informar a tu médico, dice Archbald-Pannone.

Y si los mareos duran varios minutos o más, o siguen ocurriendo, llama al médico de inmediato. Los mareos repentinos o la pérdida del equilibrio, junto con la caída de la cara, dificultad para hablar, náuseas y alteraciones en la visión o la audición, pueden ser señales de un derrame cerebral. Llama al 911.

Prueba la maniobra de Epley

Si tu médico cree que tienes BPPV, puede enseñarte la maniobra de Epley, que consiste en girar la cabeza y el cuerpo de manera que los cristales del oído vuelvan a su lugar. En caso de que los mareos se deban a medicamentos, el médico buscará formas de reducir los efectos secundarios.

Si los problemas persisten, los médicos revisarán si existen posibles infecciones, trastornos del equilibrio y problemas más graves, como tumores, insuficiencia cardíaca congestiva, ritmo cardíaco irregular y otras condiciones como la enfermedad de Parkinson.

Si no se encuentra ninguna causa, tu médico podría recomendarte rehabilitación vestibular, que podría ayudar con los mareos, el vértigo y los problemas de equilibrio. En alrededor del 20% de los casos, los médicos no logran encontrar una causa, indica Park. Sin embargo, la ansiedad o la depresión podrían ser una posibilidad. “El riesgo de mareos aumenta una vez y media si tienes antecedentes de ansiedad”, dice. Tratar estos problemas podría aliviarte la sensación de aturdimiento.

Cómo prevenirlos

No existe una forma garantizada de prevenir los mareos, pero estas medidas pueden ayudar.

Ve más despacio. Si los movimientos bruscos a veces te causan mareos, intenta moverte más despacio al girar o al pasar de estar acostado a sentado o de sentado a de pie. Esto puede darles tiempo a los sistemas encargados del equilibrio para procesar y ajustarse.

Mantente bien hidratado. Dado que la deshidratación puede causar mareos, toma suficiente líquido todos los días. Según una revisión publicada en la revista Nutrients en 2020, los adultos deberían tomar entre 54 y 68 onzas de líquido al día (entre 7 y 8.5 tazas). También ayudan a hidratarte las sopas y las verduras con alto contenido de agua, como el melón.

Revisa tus medicamentos. Cada vez que empieces a tomar un medicamento nuevo, o si has bajado de peso, revisa todas tus medicinas con tu médico, incluyendo los medicamentos de venta libre, las hierbas medicinales y los suplementos dietéticos. Es posible que el médico tenga que ajustar la dosis y el horario de los medicamentos para prevenir los mareos u otros efectos secundarios.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de mayo del 2025 de Consumer Reports On Health.

