Diego Boneta se sincera sobre su debut como escritor

El actor Diego Boneta ha decidido honrar sus raíces mexicanas de una manera distinta a la que está acostumbrado: por medio de la escritura. Y es que el famoso recientemente debutó como autor por medio del libro “La perdición de Alejandro Velasco”, donde busca borrar el estereotipo que Hollywood ha alimentado sobre las historias de narcos para los latinos.

En una entrevista reciente, el histrión que protagonizó la bioserie de Luis Miguel aseguró que a través de este “thriller sexual” busca luchar contra estos retratos estereotipados.

“Como alguien que es de Ciudad de México, al ver todas estas historias que son mexicanas, la mayoría han sido sobre narcos o cruces fronterizos. Y eso es parte de nuestra cultura. Pero es sólo esto (…) Entonces, ¿por qué no mostramos las otras cosas?”, cuestionó.

Al ser cuestionado sobre la experiencia que ha vivido explorando esta nueva faceta de sí mismo, Diego Boneta reveló que todavía le es extraño considerarse algo más que un actor, pero este proyecto lo llena de orgullo por todo el trabajo que hay detrás.

“Me siento raro diciendo que soy autor. Siento que soy un narrador de historias. Es lo más personal que he hecho, así que está realmente cerca de mi corazón“, explicó. “Realmente quería que se sintiera como si viniera de mi corazón. Así que tuve que escribir sobre cosas que realmente me apasionaban, y San Miguel es una de ellas“.

¿De qué trata el libro “La perdición de Alejandro Velasco”?

Según lo compartido por el famoso, esta novela de misterio nos cuenta la historia de un misterioso hombre llamado ‘Julian Villareal’, quien se propone resolver el misterio detrás de la repentina muerte de su amigo y rival de tenis Alejandro.

Sin embargo, este termina enfrentándose a varios obstáculos como resultado de la riqueza y los lazos empresariales de la familia Velasco.

“Es algo como que ‘The Talented Mr. Ripley’ se mezcla con ‘Match Point’, ambientado en San Miguel de Allende, lleno de giros argumentales“, dijo Diego Boneta para finalizar.

