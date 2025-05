Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 8 de mayo

J Balvin en el sur de California

El cantante de música urbana, J Balvin trae su gira Back to the Rayo a dos localidades del sur de California. La primera es la arena Toyota (4000 Ontario Cr., Ontario) hoy jueves 8 de mayo a las 8 pm. Y mañana viernes 9 de mayo al Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) a las 8 pm. Boletos desde $69. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: CJ Rivera | AP

La razón blindada en el 24th Street Theatre

La trama en La razón blindada propone cómo enfrentarse a un dictador. El 24th Street Theatre (1117 W. 24th St., Los Angeles) revive su premiada producción, ingeniosa y provocadora, sobre la defensa de las propias creencias y la lucha contra la opresión. En español con supertítulos en inglés. Fines de semana hasta el 18 de mayo. Boletos desde $2.40. Informes 24thstreet.org.

Foto: Juan Tallo

Conciertos de verano en la LA Plaza de Cultura y Artes

Un viernes de cada mes, a partir de este fin de semana, la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) llevará a cabo su Serie de Conciertos de Verano de Salsa. Inicia con la banda Rumbankete. En esta edición, cada noche habrá una clase de salsa para principiantes. Viernes 9 de mayo de 6 a 11 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Lorca y las mujeres en la BFA

Lorca y las mujeres, que se muestra en el Margo Albert Theatre de la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles), entrelaza temas de identidad, género, represión y resiliencia. Permite experimentar la pasión, la poesía y el poder del dramaturgo español Federico García Lorca, que cobran vida a través de las historias de las mujeres de su mundo. En español con supertítulos en inglés. De viernes a domingo hasta el 18 de mayo. Boletos desde $35. Informes bfatheatre.org.

Serie de danza en el Brand Library and Art Center

La Brand Associates Dance Series en el Brand Library and Art Center (1601 W. Mountain St., Glendale) presenta esta semana a la Afro-Peruvian Dance Experience Co., combo que refleja la herencia cultural de la diáspora africana en Perú y exhibe instrumentos musicales tradicionales. Sábado 10 de mayo a las 5 pm. Entrada gratuita. Informes brandlibrary.org.

Authentic Flamenco en el Saban Theatre

Authentic Flamenco trae al Saban Theatre (8440 Wilshire Blvd., Beverly Hills) una edición especial limitada de esta gira internacional directamente de España. El espectáculo cuenta con renombrados bailaores, músicos y cantantes de flamenco. Sábado 10 de mayo a las 4:30 y a las 8 pm. Boletos desde $49. Informes feverup.com.

Foto: Cortesía

Cirque Goes Broadway en el Segerstrom

la serie Pops de Pacific Symphony presenta Cirque Goes Broadway with Troupe Vertigo, un show con una mezcla de arte circense, danza clásica y los grandes éxitos de Broadway en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa). Con Enrico Lopez-Yáñez en la conducción. Para toda la familia. Viernes 9 y sábado 10 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $53. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Festival de cine infantil en el James Bridges Theater

El Los Angeles International Children’s Film Festival presenta cortos de todo el mundo y conversaciones con cineastas y animadores de estas producciones. Tendrá lugar en el James Bridges Theater (235 Charles E. Young Dr., East, Los Angeles), donde se entregará el premio Daniel Koops a la mejor banda sonora. Sábado 10 de mayo de 1 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes childrensfilmla.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

A Titanic Voyage en el Beverly Center

Titanic: A Voyage Through Time es una experiencia inmersiva e interactiva con un toque de historia que está disponible en el Beverly Center (8500 Beverly Blvd., Los Angeles). Ofrece una perspectiva fresca de una de las más desastrosas tragedias marítimas de la historia. Por tiempo limitado a partir del sábado. Boletos desde $18. Informes feverup.com.

Exhibición en el Otis College

El O-Launch en el Otis College of Art and Design (9045 Lincoln Blvd., Los Angeles) muestra el futuro del arte y el diseño a través del trabajo de los estudiantes graduados de Otis College. Los eventos principales incluyen la exposición anual en todo el campus, el desfile de modas de las clases junior y senior, la vista previa de la industria para empleadores y la recepción de exalumnos. Sábado 10 de mayo de 5 a 11 pm. Entrada gratuita. Informes otis.edu.