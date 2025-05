Arrestan a Michael Pitt, actor de “Boardwalk Empire”, por presunta agresión sexual

El actor estadounidense Michael Pitt, conocido por su participación en producciones como “” y “”, fue arrestado cuando se encontraba en la ciudad de Nueva York tras recibir múltiples acusaciones de abuso sexual.

De acuerdo con los primeros informes sobre el caso, el histrión enfrenta nueve cargos criminales relacionados a episodios de violencia doméstica y abuso sexual que datan desde abril de 2020 y junio del 2021.

Otro de estos incidentes, que según los informes tuvo lugar el 5 de agosto del mismo año, expone que Pitt practicó sexo oral sin consentimiento a una persona a la que más tarde golpeó con un trozo de madera.

Sin embargo, esta cadena de agresiones habría crecido a tal punto que, en junio del 2021, protagonizó un intento de homicidio cuando utilizó un tabique de hormigón para agredir a otra de sus presuntas víctimas.

A estos tres reportes de agresión se suman acusaciones por estrangulamiento y otras agresiones de índole sexual. Sin embargo, hasta el momento su equipo de defensa ha declarado que no descansará hasta comprobar su inocencia.

“Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde alguien como el Sr. Pitt —un profesional consumado que jamás consideraría estos crímenes— puede ser arrestado por la palabra no corroborada de un individuo poco confiable”, declaró su abogado Jason Goldman en un mensaje de texto a The Associated Press.

Por su parte, Michael Pitt se declaró inocente de los cargos que le fueron imputados el pasado viernes 2 de mayo y pagó una fianza de $100,000 dólares para obtener su libertad. No obstante, deberá comparecer ante el tribunal en Brooklyn el próximo 17 de junio y una orden de restricción por parte de su ex pareja le impedirá contactarla durante y después de dicho proceso legal.

