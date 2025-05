Ronda Política: La Oficina de la Alcaldesa Bass se salva de los recortes

El tema presupuestal para cerrar el déficit de $1,000 millones sigue caliente en el Ayuntamiento de Los Ángeles, sobre todo a partir de que la alcaldesa Karen Bass declaró que ni su propia oficina se escaparía de los recortes que ha propuesto para salir del bache financiero.

Pero todo quedó reducido a falsas ilusiones, mientras la alcaldesa ha propuesto cortar 2,700 posiciones, eliminar 1,053 vacantes y despedir a 1,650 trabajadores municipales, su equipo de 94 personas no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa; y eso no es todo, el gasto para su oficina de $10.1 millones para el año fiscal 2024-25, se eleva en el 25-26, a $10.7 millones.

Es decir que hay un leve incremento, pero sus voceros dicen que como su equipo de trabajo no va a recibir un ajuste salarial previamente acordado y escalonado de 10% entre junio de 2025 y junio de 2026, entonces ellos lo interpretan como un recorte de 10% a su gasto.

Sean peras o manzanas, la oficina y el equipo de la alcaldesa se salvaron de que les pasaran cuchillo.

Para ser justos, la alcaldesa ha dicho que se reducirá su sueldo anual de $301,000. De momento, no sabemos cuántos dólares menos se llevará a su casa. Esperamos que el autorecorte que hará de su salario, no sea como quitarle un pelo al gato.

El empresario de los malls Rick Caruso no dejó pasar la oportunidad para meter un revés, y publicó en la plataforma X: “La alcaldesa Bass propone encarecer los servicios municipales y despedir a empleados de la ciudad, mientras que, en realidad, aumenta el presupuesto de su propia oficina. Eso no es liderazgo, es pasar la pelota a otros. Prioricemos a las personas, no a la política”.

Salvan albergues

En medio del caos presupuestal, recibimos la buena noticia de que la mitad de los refugios para animales que se planeaban cerrar debido a los recortes propuestos por la alcaldesa, siempre no dejarán de operar.

Como por arte de magia, aparecieron $5 millones de la cuenta “balance no asignado”, por lo que los seis albergues para mascotas permanecerán abiertos.

La presión y las protestas de los defensores de animales surtió efecto de manera exprés, y tenían razón ya que de por si el Departamento de Servicios Animales sufre por falta de fondos, quitarle un 33% más a su esquelético presupuesto, hubiera sido el tiro de gracia, trayendo más sobrepoblación en los albergues, y más animalitos pasados por la guillotina de la eutanasia.

Suspenden a líderes sindicales

Se acuerdan que en la última Ronda Política, hablamos de que el líder sindical de los Bomberos de Los Ángeles, Freddy Escobar se había embolsado en el 2022, arriba de $400,000, entre su salario y tiempo extra, pues resulta que la cuerda se reventó por otro lado, ya que a este angelito y a otro par de dirigentes, Adam Walker y Domingo Albarrán los han suspendido no por las horas adicionales reportadas, sino porque una auditoría encontró miles de transacciones de tarjetas de crédito sin recibos que justifiquen el uso de esos fondos.

La auditoría reveló que presuntamente se emplearon para atender gastos personales de los líderes sindicales como pago de hipotecas, préstamos personales, retiro de efectivo en casinos, entre otros.

El 5 de mayo, la Junta Ejecutiva de la Asociación Internacional de Bomberos votó por unanimidad para colocar bajo tutela al Sindicato de Bomberos Unidos de la Ciudad de Los Ángeles (UFLAC), Local 112, luego del uso indebido de $800,000.

La fuga de las cuotas sindicales de los bomberos a los bolsillos de sus líderes sindicales, deja en claro que nadie sabe para quién trabaja.