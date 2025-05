Sundance Film Festival: CDMX 2025 anuncia la programación oficial de su segunda edición

Cinépolis y el Instituto Sundance han dado a conocer los 15 largometrajes y la Programación de Cortometrajes que conformarán el cartel de la segunda edición del Festival de Cine de Sundance: CDMX 2025, que se llevará a cabo a partir del 29 de mayo al 1 de junio de este año.

De acuerdo con un comunicado emitido desde el sitio web oficial del evento, las cintas seleccionadas por el equipo de programación fueron presentadas a principios de este año en el Sundance Film Festival, realizado en Park City, Utah.

“Es un placer presentar estos proyectos y narradores a nuestra entusiasta audiencia en la Ciudad de México”, comentó Eugene Hernandez, Director de Sundance Film Festival y de Programación Pública. “La programación ofrece propuestas únicas y esenciales de cineastas con gran imaginación. Invitamos al público a explorar esta amplia selección de obras globales que abarcan géneros y temas diversos, y que, a su vez, reflejan perspectivas distintas y formas únicas de hacer cine“, completó.

Este magno evento será inaugurado con la proyección de “Prime Minister”, documental ganador del Audience Award: World Cinema Documentary en el Sundance Film Festival 2025, dirigido por Michelle Walshe y Lindsay Utz, que ofrece un retrato íntimo y profundo de Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

Junto a esta producción se presentarán siete documentales adicionales, los cuales son: “2000 Meters to Andriivka”, “The Dating Game”, “Mr. Nobody Against Putin”, “One to One: John & Yoko”, “SALLY” y “Selena y Los Dinos”, sobre la cantante mexicoamericana Selena Quintanilla, narrada a través de material del archivo personal de su familia, que recibió el 2025 Sundance Film Festival U.S. Documentary Special Jury Award for Archival Storytelling.

En cuanto a largometrajes, la selección cuenta con siete propuestas dentro del género de acción en donde figuran títulos como: “DJ Ahmet”, “Lurker”, “Together”, “Twinless”, “The Ugly Stepsister” y “The Virgin of the Quarry Lake”, por mencionar algunos. Mientras tanto, el Programa de Cortometrajes incluye cinco films, que son: “Out for Delivery”, d”Stranger, Brother”, “SUSANA”, “Tiger” y “Trokas Duras”.

“La programación de este año de Sundance Film Festival: CDMX 2025 ofrece historias de todo el mundo que se distinguen por su ingenio e impacto“, declaró Kim Yutani, Directora de Programación de Sundance Film Festival. “Nos emociona compartir una programación de gran amplitud y alcance, que va desde documentales oportunos que muestran experiencias profundamente personales, hasta narrativas elevadas con personajes dinámicos, todo mientras celebramos a los talentosos cineastas que dieron vida a estas historias”.

Adicional a las proyecciones, el Sundance Film Festival: CDMX 2025 contará con paneles especiales que enriquecerán la experiencia del festival y profundizarán en el trabajo creativo detrás de algunos de los títulos seleccionados. Los títulos de dichos encuentros son: “Colaborando con Actores”, “Cortometrajes: del Guión a la Pantalla” y “Urgencia en las Historias Documentales”.

Es así como la segunda edición de esta celebración de nuevas historias y artistas independientes innovadores se llevará a cabo del 29 de mayo al 1 de junio en Cinépolis Diana y contará con proyecciones en Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis VIP Plaza Carso, Cinépolis Mítikah y Cinépolis Oasis Coyoacán.

