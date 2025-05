Lorena Herrera rememoró los inicios de su enemistad con Lucía Méndez

El nombre de la actriz Lorena Herrera vuelve a verse relacionado con el de su ex compañera de escena Lucía Méndez. Y es que finalmente decidió revelar la razón detrás de su distanciamiento con la famosa luego de colaborar en el reality “Siempre Reinas”. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, la ex participante de “MasterChef Celebrity rompió el silencio sobre los roces que protagonizó junto a la ‘Diva de México’ y que la orillaron a ponerle fin a su amistad.

Según el relato de Lorena Herrera, sus diferencias con Lucía Méndez se suscitaron durante la filmación del reality “Siempre Reinas”, donde compartieron pantalla con Sylvia Pasquel y Laura Zapata.

“Yo no odio a nadie en este mundo, pero no hubo química. En la primera temporada yo pensé que sí podíamos llevarnos bien porque las dos somos Acuario, pero a partir de la mitad del reality las cosas ya no fluyeron. Siento que se cerró, siempre sacó lo peor de ella y ya no pudimos conectar“, explicó durante la charla.

“A pesar de sus intentos, su amistad no rindió frutos: “Después de la segunda temporada, hicimos una gira, pero no fluyó, no pasó a mayores. Opté por no hablar nada. No digo que sea mala persona“, añadió.

Esta falta de apertura a la convivencia la motivó a cerrarle la puerta a una amistad, misma que sí pudo forjar con el resto del elenco del reality show. Sin embargo, la también cantante aseguró no guardarle ningún rencor, pues es consciente de que no siempre se puede formar una conexión con las personas.

“Así es esto. A veces te toca actuar con gente con quien no hay química y no pasa nada. Después de la segunda temporada, hicimos una gira, pero no fluyó, aunque tampoco pasó a mayores. Mejor opté por no hablar nada, no pienso ni digo que sea una mala persona“, dijo para finalizar.

