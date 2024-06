Lorena Herrera responde si estaría dispuesta a reconciliarse con Lucía Méndez 

El dúo explosivo conformado por Lucía Méndez y Lorena Herrera vuelve a ser noticia, y es que la rivalidad se mantiene tras las pantallas del reality “Siempre Reinas 2” sin posibilidad de reconciliación, así lo reveló la propia cantante en un reciente encuentro con la prensa en compañía de la nueva integrante del programa, Dulce.

Por su parte, la cantante Dulce afirmó que: “Yo sí creí que era mi amiga, hasta que escuché las cosas tan fuertes que hablaba de mí”, con respecto a los audios que salieron a la luz en los que ‘La Diva de México’ despotricaba en su contra.

Lorena Herrera le dio la razón a la famosa y argumentó que no existe la posibilidad de limar las asperezas que mantiene con Lucía Méndez: “Yo por mi parte no tengo nada que reconciliar porque ella nunca ha sido mi amiga. Eso no está mal que lo diga, simplemente estoy diciendo la verdad“.

“Para mí la amistad tiene un valor muy grande. No habría nada que reconciliar, ella fue una compañera de trabajo con la cual no hubo gran química porque había un ego grande”, añadió dejando claro que dicho tema no le quita el sueño.

¿Qué inició el conflicto entre Lorena Herrera y Lucía Méndez?

La riña mediática entre ambas estrellas se remonta a la primera temporada y el periodo de promoción que efectuó en compañía de Sylvia Pasquel y Laura Zapata, donde el trío despotricó en contra de la actitud de Méndez.

Fue en la segunda entrega de “Siempre Reinas” que Lucía Méndez retomó este hecho y cuestionó a Lorena Herrera sobre sus declaraciones: “Te dejo hablar, pero escúchame a mí, porque tú me ofendiste. Me ofendiste, Lorena”, dijo.

“Yo no pienso trabajar así. Si empezamos esto, lo hacemos bien (…) Te he dejado hablar y me he callado. Ahora escúchame”, se le escucha contestar a Herrera con semblante molesto.

