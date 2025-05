Bella Hadid responde si está lista para ser mamá 

La modelo Bella Hadid se encuentra más enamorada que nunca y sus más recientes declaraciones a la entrevista con la revista British Vogue lo comprueban. Y es que, a casi dos años de haber confirmado su relación con el mexicoamericano Adan Banuelos finalmente ha respondido si está en sus planes llegar al altar y crear una familia junto a él.

De acuerdo con lo dicho por la socialité que ha desfilado para marcas como Versace y Yves Saint Laurent, ya se encuentra lista para dar el siguiente paso y dar una prima a su sobrina Khai, hija de su hermana Gigi Hadid.

“Estoy deseando ser madre. Creo que soy alguien para mucha gente, pero en el sentido más íntimo de ser la persona con la que se puede contar constantemente, eso cambiará mi vida“, expresó la modelo de 28 años al ser cuestionada sobre su postura ante la maternidad.

Como era de esperarse, su respuesta dirigió las preguntas a su romance con el vaquero de ascendencia mexicana Adan Banuelos, especialmente si para ellos ya hay planes de boda: “Nunca crecí pensando: ‘Ay, tengo esta visión del matrimonio o tengo esta visión de ser madre'”, explicó.

Para ella, estar casada o no, no disminuye su deseo de tener su propia familia: “Ha llegado un punto en el que pienso, ‘¿Sabes qué? Es algo para mí’. Creo que eso me haría verdaderamente feliz”, completó.

Esta no fue la única revelación de Bella Hadid que causó furor entre sus fanáticos más fieles. Contra todo pronóstico, la súper modelo eligió compartir algunos detalles del momento en el que conoció a su novio.

La mejor amiga de Kylie Jenner explicó que el flechazo se dio en una exhibición hípica: “Lo vi entrar y fue como una bocanada de aire fresco. Así que básicamente entró, entró a la sala de exhibiciones, que es donde hacemos todo el trabajo de la exhibición. Me estaban probando un sombrero de vaquero. Lo vi y pensé: ‘Ese es él… Siempre quise un vaquero’ (…) Y es guapísimo, déjame decirte”, finalizó la famosa.

