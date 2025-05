En el América hay molestia por jugar el pase al Mundial de Clubes en casa del LAFC

Diego Ramírez, director deportivo del América, reconoció que existe molestia y enojo en el cuadro tricampeón de la Liga MX por tener que jugarse el pase al Mundial de Clubes en Los Ángeles, precisamente en el BMO Stadium, casa del LAFC, en una decisión sorpresiva de la FIFA.

Ramírez confirmó el enojo y molestia que se transpira en la organización americanista por la decisión que tomó la FIFA de elegir la sede en la urbe californiana bajo el pretexto de que otras sedes de la Unión Americana como el AT&T Stadium de Frisco, Texas, el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Así como el NRG Stadium de Houston, Texas, el Q2 Stadium de Austin, Texas, el Lumen Field en Seattle, Washington y el Estadio de la Universidad de Phoenix, en Glendale, Arizona, estaban ocupados con eventos y por esa razón decidieron elegir la sede del LAFC, restándole toda imparcialidad a la eliminatoria para el Mundial de Clubes.

“No puedo decir que estamos del todo contentos por esta situación (jugar en L.A.) pero de esta manera se dio y tenemos una grandísima oportunidad de acceder al Mundial”, indicó Diego Ramírez, que conoce a fondo todo el organigrama americanista.

Solo Lichnovsky irá como refuerzo

Por otra parte, Diego Ramírez anunció que el único jugador extranjero que incorporarán a la plantilla para el Mundial de Clubes, será el defensor chileno Igor Lichnovsky para completar las nueve plazas que permite el reglamento del Mundial de Clubes para esta competencia, avalando lo que había dicho con anterioridad Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro de Coapa.

“Hasta donde estamos enterados, cada club se tiene que regir bajo las reglas de su Liga. En este caso, si son nueve extranjeros al parecer, llevaríamos nueve extranjeros”, descartando de esta forma varios nombres que se habían manejado como incorporaciones, salvo que den de baja a alguno que se encuentre en la plantilla y coloquen a alguien en esa plaza.

De esta forma Lichnovsky regresará a la actividad después de una larga ausencia por una fuerte lesión con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido contra Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS) en la Leagues Cup 2024 y que le costó jugar en todo el torneo Clausura 2025.

Nada que ver con la exclusión del León

El dirigente americanista también descartó que hayan metido mano negra para generar que la FIFA excluyera al León de la competencia y ellos tomaran su lugar, sobre todo porque cuando les manejaron la posibilidad no pensaron en aceptar la opción, sobre todo por la importancia de la competencia.

“Nosotros no estábamos involucrados (Mundial de Clubes) hasta que recibimos una invitación formal. Respetamos muchísimo a los jugadores y a todos los que integran ese club (León)”, concluyó el dirigente.

Respaldo total a André Jardine



Finalmente, Ramírez restó importancia a la actitud del técnico André Jardine al retar a los aficionados de Cruz Azul con señas, demostrando los tres títulos que el cuadro americanista ha conquistado bajo sus órdenes: “Insisto André Jardine está totalmente respaldado, pero esto no quiere decir que no tengamos pláticas puertas adentro, como debe de hacerse y establecer cosas que quizá no debemos hacer en esos momentos de la calentura de un partido”.

Añadió también para establecer porque pareció que el técnico brasileño perdió la compostura y se comportó como técnico del fútbol del llano: “Creemos que André lo sintió así, pero puedo decir que es una grandísima persona y estoy seguro de que de esto él va a sacar muchas conclusiones muy buenas, tiene muchísima capacidad de autocrítica, de escuchar, y estoy seguro de que nunca fue lo que hizo en el sentido de lastimar a alguien, o de ofender a alguien y mucho menos estar en el sentido, como se dice agrandado, estamos pendientes mucho de esa situación, y tenemos la comunicación permanente”, finalizó.

