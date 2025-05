La Opinión Hoy: ¡Cruzazuleada! América buscará el tetracampeonato vs. Toluca

Hay cosas que no cambian, una de ellas es la paternidad del América sobre el Cruz Azul, en las fases definitivas por el campeonato del fútbol mexicano.

La noche del domingo fue otra de esas mágicas del americanismo tras uno a la máquina y avanzar a la gran final, en donde enfrentarán al Toluca. La última vez que Cruz Azul pudo eliminar al América en fase definitiva fue el siglo pasado en 1999 tras una épica semifinal definida por un golazo de Diego La Torre.

A pesar de la gran campaña dirigida por el técnico Vicente Sánchez, todo se rompió una vez más de forma dramática en menos de 30 minutos, en el estadio Ciudad de los Deportes, pero esta vez con el Cruz Azul de visitante.

El equipo celeste no pudo sostener la mínima diferencia conseguida en Ciudad Universitaria y un global de 2 por 0 efímero volvió a ser eliminado por las Águilas por octava vez consecutiva, en la llamada fiesta grande del fútbol mexicano.

Las Águilas vinieron de atrás luego de recibir el 1-0 en contra por conducto de Lorenzo Faravelli al 56 y que podría parecer definitivo, pero nada más lejos de la realidad, 4 minutos después Kevin Mier, arquero de Cruz Azul cometió un penal que fue cobrado de manera perfecta por el capitán Henry Martín y casi llegando al minuto 80 Cristian Borja, anotó el 2-1 a favor del América tras un cobro de un tiro de esquina.

El América del brasileño André Jardine disputará su cuarta final en fila y busca el tetracampeonato algo nunca antes conseguido durante los torneos cortos en México, eso que parecía lejano al inicio de la liguilla hoy vuelve a ser un sueño para Las Águilas.

Ronda Política

La Ronda Política, con Araceli Martínez, periodista de La Opinión, conversamos sobre los migrantes que están siendo afectados por una serie de decisiones de económicas respecto a la salud.

“Comentamos una mala noticia que ha recibido nuestra comunidad, esta semana, y es que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que, a partir del próximo año, los inmigrantes indocumentados, no podrán tener más acceso a cobertura de Salud Estatal“, declaró Martínez.

Agregó que “desde el año pasado, a partir de enero se amplió el programa MediCal, que es el programa que el estado de California da a las personas de bajos ingresos, que no tienen un seguro médico y entonces el gobernador lo amplió para que todas las personas sin importar su estatus, pero siempre y cuando fueran de bajos ingresos pudieran calificar. Pero ahora, nos acaba de anunciar que, pues, a partir del próximo año no más y quienes ya no se van a inscribir más y que quienes permanezcan en el programa van a tener que pagar eh $100 dólares cada mes por esta cobertura, él argumenta que el programa la ampliación, para cubrir a todos se salió se fue más allá del costo anticipado y que ahorita el Estado está pasando una situación muy difícil por todas las políticas de Trump, de recortar el programa MediCal a nivel nacional”.

Seguir leyendo: