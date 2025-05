Selección de México irá al Clásico Mundial de Béisbol con la idea de ser campeón, pero sin Julio Urías

El sueño de ser campeones del mundo no es una idea lejana para la Selección Mexicana de béisbol. Este lunes, Benjamín Gil, mánager del equipo nacional, fue confirmado nuevamente como líder del conjunto que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Y su mensaje no dejó lugar a dudas: México irá por el título, aunque sin uno de sus mejores jugadores.

“Estamos comprometidos a armar un gran equipo y regresar con el campeonato mundial. No es menospreciar a los rivales. Ya demostramos en el último Clásico el talento, la garra y la mentalidad y ahora no va a ser la excepción”, afirmó Gil durante una rueda de prensa.

Benjamín Gil ha sido ratificado como Dirigente de Team México para el #WorldBaseballClassic 2026. pic.twitter.com/fJU2cVVqvi — MLB Español (@mlbespanol) May 19, 2025

El exjugador, quien fue campeón de la Serie Mundial en 2002 con Anaheim, dirigió a México en la edición de 2023, donde el equipo logró una histórica actuación. Vencieron a Estados Unidos en la fase de grupos, eliminaron a Puerto Rico en cuartos de final y estuvieron a un paso de vencer a Japón en semifinales. Finalmente, la novena mexicana cerró en un meritorio tercer lugar.

Por su parte, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, se refirió al caso de Julio Urías, quien no forma parte de la consideración nacional de cara al CMB.

“Julio está en la misma situación que me han escuchado decir para la Liga de Béisbol. Desafortunadamente para él en este sentido y de alguna forma no está cumpliendo con las características de las sanciones que ha tenido y propiamente de los delitos tipificados que la autoridad competente en Estados Unidos ha demarcado”, señaló de la Vega, según reseñó ESPN.

Urías, de 28 años, “está en un proceso de 36 meses que no cumplen justamente a darse hasta la parte del Clásico Mundial; al margen de ello, lo he expresado como Liga Mexicana de Beisbol, hasta que eso no ocurra no vamos a tomar ninguna determinación al respecto, más que no pueda jugar justamente en la Liga Mexicana de Beisbol y es, digamos, un símil lo que estará ocurriendo con la Selección Mexicana de nuestro país”.

El lanzador que brilló en los Dodgers atraviesa un proceso legal en Estados Unidos, donde cumple condena en libertad condicional. Será una ausencia importante, pues en 2023 si formó parte del roster.

Una nueva oportunidad, con más ambición

Ahora, la meta es más ambiciosa para México. “El nuevo reto me entusiasma y me gusta que la expectativa sea grande; la vez anterior nos quedamos a un juego de la final y ahora iremos con la idea de ganar dos partidos más”, expresó el mánager Gil, decidido a que el equipo supere lo logrado anteriormente.

Durante el anuncio oficial, de la Vega confirmó a Gil en el cargo y aseguró que contará con total autonomía en sus decisiones técnicas. “Nosotros estaremos para darles las herramientas que necesiten, no vamos a tomar parte en ninguna decisión deportiva”, subrayó el directivo.

Gil tendrá a su disposición jugadores de Grandes Ligas y elementos destacados de la liga local. A 10 meses del torneo, que se disputará en marzo de 2026, el estratega ya planea cómo lograr el equilibrio perfecto entre ofensiva, defensa y pitcheo.

Otro de los puntos clave será la mentalidad colectiva. Gil enfatizó que no habrá un capitán designado en el equipo. “No queremos cargar la responsabilidad en ningún individuo; es mejor trabajar con la mentalidad de equipo”, explicó.

México competirá en el Grupo B, cuya sede será Houston. Compartirá grupo con Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil.



