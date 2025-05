Clayton Kershaw regresa al montículo y hace historia con los Dodgers

La noche del sábado marcó el esperado regreso a las Grandes Ligas de Clayton Kershaw con Los Angeles Dodgers, tras meses de rehabilitación por cirugías en el pie y la rodilla izquierdos. Sin embargo, el veterano zurdo no tuvo la reaparición soñada: permitió cinco carreras limpias en apenas cuatro entradas ante Los Angeles Angels.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

Kershaw, un 10 veces All-Star con 37 años, recibió cinco hits, otorgó dos boletos y ponchó a dos bateadores. Se fue del juego con su equipo en desventaja en la edición 2025 de la Freeway Series.

A pesar de ese resultado, la ocasión fue histórica: con este partido, el tres veces ganador del Cy Young alcanzó su 18ª temporada con los Dodgers, igualando a leyendas de la franquicia como Zack Wheat y Bill Russell.

“Creo que cuando no haces algo por mucho tiempo y te das cuenta de cuánto lo extrañas, de que extrañas competir, formar parte del equipo y contribuir, entonces valoras mucho más volver a ese punto. Definitivamente lo siento así”, expresó Kershaw antes de su regreso.

“Ahora, si salgo y lanzo mal, ese sentimiento se va a desvanecer muy rápido. Hay un aspecto de rendimiento en todo esto también”.

Una motivación que va más allá del resultado

La temporada pasada fue la más corta de su carrera: apenas siete aperturas antes de que un espolón óseo en su dedo gordo lo dejara fuera. Aprovechó la pausa para someterse a cirugías tanto en el pie como en la rodilla, y completó cinco salidas de rehabilitación con una efectividad de 2.57 y 16 ponches en 21 entradas.

Antes del juego, Kershaw explicó su decisión de seguir jugando y no retirarse tras las lesiones.

“Creo que no dejar que una lesión sea la razón por la que dejo de jugar, probablemente eso es lo principal”, dijo en entrevista con AM570.

“Mira, si salgo y me apalean y ya no soy bueno, y simplemente el tiempo llegó, eso es una cosa. Pero no voy a permitir que sea por no haberme rehabilitado bien”.

Clayton Kershaw's final line from his season debut:



4 IP, 5 H, 5 ER, 3 BB, 2 K, 83 Pitches pic.twitter.com/90ZA93kAbm — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 18, 2025

Kershaw, que está a solo 30 ponches de alcanzar los 3,000 en su carrera, también dejó claro que no busca una salida por la puerta trasera. Con más de 200 victorias, un MVP y una efectividad de por vida de 2.50, su legado está más que asegurado.

Aunque su regreso al montículo no fue perfecto, para Kershaw no se trata solo de resultados inmediatos.



Sigue leyendo:

· Ronald Acuña está más cerca de su regreso a las Grandes Ligas con Atlanta

· MLB analizará levantar suspensión contra el legendario Pete Rose

· Pete Rose sale de la lista de inelegibles tras decisión histórica y podría entrar al Salón de la Fama