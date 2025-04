MLB analizará levantar suspensión contra el legendario Pete Rose

Desde hace semanas, el nombre de Pete Rose volvió a instalarse en el centro del debate sobre justicia y legado en las Grandes Ligas. Rob Manfred, comisionado de la MLB, confirmó este lunes que discutió el caso de Rose con el presidente Donald Trump durante una reunión que sostuvieron hace días.



Sigue la mejor acción de la MLB aquí.

Aunque Manfred evitó entrar en detalles sobre el intercambio, dejó claro que el tema se trató de manera formal. “Me reuní con el presidente Trump hace dos semanas y uno de los temas fue Pete Rose, pero no voy a ir más allá“, aseguró Manfred en una charla con editores deportivos de Associated Press.

El abogado Jeffrey Lenkov, quien representó a Rose antes de su fallecimiento en septiembre a los 83 años, presentó en enero una solicitud para eliminar su nombre de la lista de inelegibles permanentes de la MLB.

La medida permitiría que Rose, líder histórico en hits, juegos y apariciones al plato, pueda ser considerado para su ingreso al Salón de la Fama.

Trump, por su parte, anunció el 28 de febrero en Truth Social su intención de otorgar un perdón completo a Rose. “No debería haber apostado al beisbol, sino sólo a que SU EQUIPO GANARA”, escribió. Sin embargo, el exmandatario no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre el tema desde entonces.

¿Nuevo panorama para Pete Rose?

Rose, cuya suspensión permanente se remonta a 1989 tras una investigación que concluyó que había apostado en juegos de los Cincinnati Reds mientras era jugador y mánager, enfrentó también problemas legales: en 1990 se declaró culpable de presentar declaraciones fiscales falsas y cumplió cinco meses en prisión.

Pese a esto, su legado deportivo es innegable. Además de sus 4,256 hits, fue Jugador Más Valioso en 1973 y ganó tres Series Mundiales.

Manfred explicó que evaluar la reincorporación de Rose “es un poco más complicado de lo que parece a simple vista” y que no impondrá trabas al proceso. “No voy a vetar esto”, declaró. “De hecho, emitiré una decisión”.

Aunque aseguró que tomará una resolución “lo antes posible”, no dio una fecha precisa.

Si Rose fuera reincorporado, no significaría un acceso automático al Salón de la Fama. Tendría que ser nominado por el Comité de Reseña Histórica y posteriormente aprobado por la junta directiva, siguiendo un proceso establecido en 1991 para jugadores que hayan estado en la lista de inelegibles.

Manfred también abordó el contexto actual de las apuestas deportivas legales, advirtiendo que el hecho de que la MLB venda datos o patrocinios a empresas del rubro no cambia la regla básica: los jugadores y trabajadores de las Grandes Ligas siguen teniendo prohibido apostar en beisbol. “Es un privilegio jugar en las Grandes Ligas de Beisbol. Como todo privilegio, conlleva responsabilidades”, subrayó.



Sigue leyendo:

· Dodgers y Marlins protagonizan el duelo con mayor diferencia de presupuesto de la historia

· Vladimir Guerrero Jr. pacta el tercer mayor contrato en historia de MLB con Toronto

· Mexicano Andrés Muñoz se posiciona entre mejores cerradores de MLB