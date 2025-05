Sheinbaum ordena investigar la muerte de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó investigar el ataque y la muerte de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Desde el primer momento Omar (Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de la subsecretaría de Inteligencia de la secretaría, por supuesto de la secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de Gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no haya impunidad”, señaló.

Fue la mañana de este martes 20 de mayo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó mediante una nota informativa, el asesinato de su Secretaria Particular, Ximena Guzmán, y de su Asesor, José Muñoz, quienes viajaban en un vehículo sobre la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, a la altura de la Colonia Moderna, al sur de la Ciudad de México, y que según los primeros reportes de medios mexicanos, fueron alcanzados por los agresores que viajaban en motocicleta y les dispararon en varias ocasiones.

Con profunda tristeza me permito informar lo siguiente: pic.twitter.com/BGuk7nhlWs — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 20, 2025

“Desde el gobierno de México, enviamos condolencias a sus familiares. Todo el apoyo que requiera la jefa de Gobierno vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Nuestro apoyo incondicional a la jefa de Gobierno y por supuesto nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo, los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del gobierno”, dijo la presidenta.

Tras leer la nota informativa que emitió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde se confirmó la muerte de ambos funcionarios, la mandataria mexicana pidió no especular sobre este atentado y esperar a las investigaciones.

“Yo creo que no hay que especular y no tenemos conocimiento. Son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. No usan ni siquiera vigilancia, nada pues, son compañeros y hay que ver la investigación para conocer la causa y apoyar en todo lo que podamos”, comentó.

“Ahora terminando voy a hablar con ella (con Clara Brugada), y pues el secretario va a estar en contacto permanente con el secretario de Seguridad, gobierno de la Ciudad de México y por supuesto con la Fiscalía General de Justicia”, precisó.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum evita responder a críticas de Trump sobre “tener miedo a los cárteles” y destaca “buena comunicación”

· Sheinbaum considera una “injusticia” la iniciativa de EE.UU. de gravar con 5% las remesas

· Sheinbaum ve “injusta” la decisión de EE.UU. de cerrar la frontera por gusano barrenador