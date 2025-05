Consejos de expertos al comprar productos de segunda mano para ahorrar dinero y ayudar al planeta.

Las tiendas de segunda mano no son solo para ropa. Puedes encontrar grandes ofertas en artículos para el hogar, aparatos electrónicos y mucho más. Además, qué productos usados es mejor no comprar.

By Jodhaira Rodriguez

Cuando empecé a ser más consciente de cómo gastaba mi dinero, uno de los primeros cambios que hice fue comprar mi ropa casi exclusivamente en tiendas de segunda mano; una táctica que, según mis cálculos, me ha ayudado a reducir a la mitad mi presupuesto de ropa. Fue un cambio que también tenía sentido para mí debido a mi creciente interés por llevar un estilo de vida más sostenible. Las tiendas de segunda mano que visito en Nueva York suelen tener otras cosas que nunca había considerado comprar hasta hace poco. Con la amenaza de aranceles que podrían aumentar los precios de muchos productos de consumo, es más importante que nunca buscar otras alternativas a la compra de artículos nuevos, y no solo en el caso de la ropa.

La buena noticia es que, según los expertos de CR, muchos productos de uso diario se pueden comprar de segunda mano de forma segura. Shanika Whitehurst, directora asociada de sostenibilidad de productos en CR, menciona que hay algunas excepciones. “Probablemente evitaría electrodomésticos pequeños como ollas arroceras, humidificadores y productos relacionados con la salud. En cuanto a artículos que vayas a usar para cocinar, asegúrate de que puedes limpiar todas sus piezas por completo”.

Ashitaka Kapoor, directora asociada de seguridad de productos en CR, añadió otras cosas a la lista de productos que no se deben comprar en tiendas de segunda mano. Los productos para bebés, como asientos de coche para el automóvil y asientos elevados, cunas, moisés y fórmula infantil, no deberían comprarse usados. Otros artículos incluidos en su lista: cascos de bicicleta y deportivos, sacaleches, peluches con componentes electrónicos y aparatos electrónicos con baterías de litio que podrían estar degradadas.

Kapoor también compartió algunos puntos básicos que debes revisar en cualquier producto usado que estés considerando comprar.

• Consulta con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) si hay algún retiro del mercado de ese producto. En CR.org, también puedes encontrar información sobre productos que nuestros expertos, incluyendo a Kapoor, han señalado como no seguros antes de que sean retirados del mercado por la CPSC.

• Asegúrate de que todas las partes originales, dispositivos y componentes de seguridad están incluidos revisando una copia física del manual de instrucciones. Si no tienes una copia física, busca la versión en PDF en línea.

• Revisa si hay partes rotas, piezas sueltas o señales de reparaciones.

• Pregunta sobre su uso previo, las condiciones de almacenamiento y cualquier incidente relacionado.

• Busca evidencia de certificaciones de seguridad, como las de JPMA (Juvenile Products Manufacturers Association) o ASTM (American Society for Testing and Materials), si aplica.

Aquí tienes todo lo demás que recomendamos comprar en tiendas de segunda mano. Es importante mencionar que comprar artículos usados de vendedores en línea, como los de Facebook Marketplace o eBay, es más complicado que comprar productos usados ​​en persona o en sitios web con garantía como Backmarket. Las estafas son frecuentes en estos sitios y podría no ser posible verificar que un producto tenga todas sus partes y que funciona bien.

Antes de llevar cualquier mueble usado ​​a casa, revísalo cuidadosamente en busca de daños o posibles animalitos raros.

Muebles

Mi mayor preocupación al buscar muebles usados son las chinches. Así es, leíste bien. Las chinches no solo viven en colchones y cabeceras tapizadas. Pueden entrar a tu hogar a través de otros muebles como sofás, sillas e incluso mesas de noche. Según información del Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de Oklahoma, es importante preguntar en las tiendas de segunda mano qué medidas, si las hay, se implementan para asegurarse de que los muebles estén libres de chinches. “Los tratamientos térmicos serían una buena solución, especialmente para camas y otros muebles tapizados”, comentan Gina Peek y Kevin Shelton del Servicio de Extensión Cooperativa de la OSU. Las chinches y sus huevos necesitan estar expuestos a altas temperaturas (como las que produce el vapor) para ser eliminados.

Lo mejor es utilizar insecticidas efectivos y seguros, junto con un tratamiento térmico realizado por un exterminador profesional de chinches, que cuente con el equipo adecuado para aplicar calor a los muebles durante un tiempo prolongado. Además, es importante inspeccionar cuidadosamente todos los muebles, incluso los que no están tapizados, en busca de señales de chinches, prestando especial atención a las pequeñas grietas y hendiduras.

Revisa los muebles usándolos como lo harías normalmente: siéntate en el sillón varias veces. (¿Rechina? ¿Tiene hundimientos extraños? ¿Los asientos y respaldos se sienten firmes y resistentes?). Abre los cajones. (¿Se deslizan con facilidad y se sienten sólidos?). Verifica que los materiales sean de buena calidad y revisa si hay señales de moho. También huele el mueble. ¿Tiene un olor desagradable, como a humo o a químicos fuertes? Recuerda que esos olores pueden afectar la salud de quienes son sensibles a ellos.

Dicho esto, los muebles de segunda mano que estén libres de insectos o daños graves suelen ser seguros. Esto no incluye los muebles para bebés, como cunas y moisés.

Ropa, zapatos y accesorios

Esto es probablemente lo que más encontrarás en las tiendas de segunda mano. Solo recuerda lavar las prendas antes de usarlas por primera vez. Aunque la tienda diga que las limpia antes de exhibirlas, no sabes cuántas personas se las han probado desde entonces, si hay algún animalito oculto en los bolsillos o si los productos que usaron para limpiar las prendas podrían causar reacciones en personas con piel sensible.

No descartes un par de zapatos solo por una suela desgastada, cuero deformado u otros daños. Los zapateros todavía existen y pueden reparar calzado usado, aunque puede ser caro dependiendo del tipo de reparación que necesite.

Como con cualquier otra cosa que compres usada, revisa la ropa, los zapatos y los accesorios cuidadosamente en busca de cualquier daño. Un botón que falte o un pequeño agujero en el codo de una chamarra no suele ser un problema para mí, pero las manchas y los colores de la tela que parecen demasiado desteñidos sí lo son.

Electrodomésticos grandes

Los electrodomésticos grandes pueden comprarse de segunda mano sin problema, pero las recomendaciones de Kapoor sobre qué aspectos considerar también se aplican a ellos. Lavaplatos, refrigeradores, lavadoras, secadoras, estufas e incluso microondas deben ser revisados con cuidado antes de comprarlos. Asegúrate de que tengan la etiqueta del fabricante con el modelo y el número de serie, pregunta si alguna pieza se ha reparado o reemplazado y conecta el electrodoméstico para comprobar que funciona. Aunque las garantías son poco comunes en la mayoría de las tiendas de segunda mano, encontrar una tienda de electrodomésticos usados o un vendedor que ofrezca una garantía de calidad puede darte mayor tranquilidad al comprar un electrodoméstico de segunda mano. Si vas a reemplazar un electrodoméstico v

Electrodomésticos pequeños y utensilios de cocina

A menudo he visto utensilios de cocina, cubiertos y electrodomésticos pequeños en mi tienda local de segunda mano. Whitehurst no recomienda comprar electrodomésticos pequeños usados, pero si puedes limpiarlos totalmente (sin grietas o espacios donde el jabón no pueda llegar) y sigues las recomendaciones de Kapoor para revisar el producto antes de comprarlo, podría ser seguro hacerlo. Evita los electrodomésticos con piezas pequeñas y difíciles de limpiar, como cafeteras y procesadores de alimentos, especialmente si vas a usarlos para cocinar.

Los utensilios de cocina con recubrimiento antiadherente pueden deteriorarse con el tiempo, liberando químicos peligrosos en los alimentos que cocinas, por lo que es mejor evitar comprarlos de segunda mano. Comprar utensilios de cocina de acero inoxidable, hierro fundido y cerámica antiadherente minimiza este riesgo, pero debes revisarlos cuidadosamente en busca de rayones, daños en las asas y otras señales de desgaste. Nuevamente, si hay piezas que no se pueden limpiar fácilmente, mejor dejalos en la tienda de segunda mano.

Susan Booth, la experta en pruebas de aspiradoras de CR, dice que las aspiradoras son un electrodoméstico que tal vez prefieras no comprar en las tiendas de segunda mano. “No recomendaría una aspiradora de segunda mano, a menos que tengas la habilidad de poder hacer reparaciones tú mismo”. Es importante considerar cómo ha sido mantenida la aspiradora por su dueño anterior y el estado de la batería si es un modelo inalámbrico. Finalmente, asegúrate de que la aspiradora esté bien sellada para mantener bajas las emisiones de polvo (piensa qué tan bien retiene el polvo y las partículas dentro de la bolsa o el contenedor de polvo). Sin toda esta información, lo mejor es evitar comprar este electrodoméstico de segunda mano. Reemplazar la batería de un modelo inalámbrico podría terminar costando lo mismo que una aspiradora nueva de precio bajo o medio. Si decides optar por una aspiradora de segunda mano, Booth sugiere considerar qué tan limpia se ve y el estado de sus filtros, correas y cables.

Aparatos electrónicos

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, la cantidad de desperdicios electrónicos producidos a nivel mundial equivalía en peso a 350 cruceros Queen Mary 2, y menos del 20% se reciclaban. Desde entonces, la cantidad de desperdicios electrónicos en el planeta aumentó de 53.6 millones de toneladas en 2019 a la impresionante cifra de 62 millones de toneladas en 2022. Si no lo haces para ahorrar dinero, considera comprar productos electrónicos usados ​​para que estos no terminen en los vertederos de basura.

Rich Fisco, director asociado de pruebas en el departamento de oficina en casa y entretenimiento de CR, afirma que se pueden comprar muchos productos electrónicos de segunda mano, pero la clave está en la antigüedad del producto. “Aunque los productos más antiguos seguirán cumpliendo sus funciones básicas, es posible que pierdan sus ‘capacidades inteligentes’ y no sean compatibles con las funciones más nuevas”. También recomienda intentar ver, sentir y tocar un artículo antes de comprarlo. Incluso si se trata de una tienda de segunda mano, pregunta por la garantía o política de devolución. Si tu presupuesto lo permite, los dispositivos reacondicionados que se venden en tiendas grandes ofrecen mayor seguridad y a menudo incluyen garantía.

La lista de productos que puedes comprar de segunda mano incluye smartphones con una antigüedad máxima de tres generaciones, laptops, computadoras de escritorio, monitores, consolas de videojuegos, televisores con menos de tres años de uso, cámaras, routers y dispositivos de audio (excepto audífonos y earbuds, ya que puede ser difícil limpiarlos por completo).

Antes de realizar una compra, Fisco recomienda conectar los dispositivos con cable o encender los que son inalámbricos para asegurarte de que funcionen correctamente. “Si se trata de un teléfono, enciéndelo y comprueba si se conecta al Wi-Fi y que no esté bloqueado por el usuario anterior, para que puedas configurarlo a tu manera. En el caso de las laptops, enciéndelas para revisar qué sistema operativo tienen”. Su último consejo es asegurarse de que cualquier aparato electrónico que requiera un inicio de sesión de usuario haya sido restablecido a su configuración de fábrica.

