La Opinión Hoy: Sicario los esperó 20 minutos y tras dispararles huyó a pie

Sigue la ola de violencia en México y es que este martes fue cometida una doble ejecución de estrechos colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en un grave ataque que podría consumar una venganza contra la presente administración.

Esto tras una serie de detenciones ocurridas en las últimas semanas, de cabecillas de distintos cárteles, que operan en la capital del país mexicano.

La doble ejecución fue cometida por un solo atacante, fue profesional y fue completamente certero, Ximena Guzmán Cuevas, tenía al menos 16 años de colaborar con Brugada y era su secretaria particular, José Muñoz, era más que su asesor, se trataba de su mano derecha.

El sicario esperó sentado durante 20 minutos el arribo del auto que conducía la funcionaria, un Audi Q2. José llegó caminando y cuando iba a abordar el vehículo ambos fueron baleados, murieron al instante.

Vestido con una chamarra blanca, un chaleco verde y un casco negro de motociclista, el atacante disparó al menos en 12 ocasiones con una pistola automática 9 mm y huyó caminando.

Entre las detenciones más recientes de la policía capitalina destaca la del 17 de mayo, cuando las autoridades informaron de un golpe al cártel de La Unión Tepito, con la captura de Alberto Isaac Bermúdez Mondragón, alias “El Chesky”, operador de Abdiel Martínez, alias “El Cabezón”, uno de los líderes del grupo criminal.

Otra detención reciente fue la de Israel Gálvez, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otros grupos que han sufrido detenciones recientemente son Fuerza AntiUnión, el cártel de Tláhuac, Los Gastones y de Cártel Nuevo Imperio.

Farándula

Conversamos sobre los espectáculos con Clary Castro, específicamente sobre Belinda, ya que vuelve a la televisión y vuelve con algo muy especial para los mexicanos.

“Belinda a través de sus plataformas digitales confirmó que va a protagonizar una serie histórica, que lleva por nombre “Carlota”. Cuando yo vi el post de Belinda me quedaron muchas dudas, pero vamos a decir primero qué es lo que ella cuenta, qué es lo que ella confirma y a través de su publicación en Instagram, “Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí además de compartir con actores que he admirado profundamente”, dijo Castro.

