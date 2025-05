Sheinbaum dice que México logró reducir impuesto a remesas del 5% a 3.5%: “no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que gracias al “trabajo público” que realizó México se logró que los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaran una reducción del impuesto a las remesas del 5% al 3.5%.

“Esta madrugada en realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos. Todavía falta que pase por el Senado y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron y el trabajo que hemos estado haciendo público, por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 a 3.5%”, dijo.

La mandataria mexicana reaccionó así a la aprobación de este jueves del plan fiscal de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bautizado como “el gran y hermoso proyecto de ley”, el cual incluye un impuesto del 3.5 % a las remesas, y que ahora pasará a discusión en el Senado estadounidense.

Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno seguirá trabajando y dialogando con senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos para que “no haya impuesto” a las remesas que se envían a México.

“De todas maneras nosotros no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer, y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México”, expresó.

“Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos explicando por que no es bueno el que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México si no hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto, en nuestro caso es alrededor del 3%, entonces es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado hablando con congresistas haciendo nuestro trabajo con organizaciones de Estados Unidos”, precisó.

La jefa del ejecutivo mexicano reconoció también el trabajo de los paisanos en Estados Unidos quienes intentaron que los legisladores estadounidense dieran marcha atrás al plan de Trump de imponer impuestos a las remesas.

“También los paisanos estuvieron mandando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que no haya ningún impuesto a los aranceles y en particular con México pues porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse dos veces el impuesto que es discriminatorio pero es bueno por lo pronto que haya bajado de 5 a 3.5”, señaló.

El plan de Trump de poner impuesto a las remesas pasó en la Cámara de Representantes con una mayoría ajustada de 215-214 tras una larga sesión nocturna y luego de que congresistas republicanos conservadores, contrarios a la legislación por considerar que aumenta el déficit, sostuvieran varias reuniones en la Casa Blanca para llegar a un acuerdo.

