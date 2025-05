Andrés Fassi acusa que la salida del León fue para favorecer al América

El exdirectivo del Grupo Pachuca, Andrés Fassi, puso el dedo en la llaga sobre los males que siguen impidiendo que el fútbol de México irrumpa con total éxito en el contexto internacional y sobre este proceder puso de ejemplo el asunto de la eliminación del León del Mundial de Clubes para favorecer al América.

Entrevistado en un evento de golf en el sureste mexicano donde sigue de cerca la actuación de su hija, Fassi no dudo en asegurar que la decisión de quitar al León del Mundial de Clubes fue para favorecer los intereses económicos y sobre todo meter al América.

“León está afuera para que América tenga una chance”.



🚨 Andrés Fassi, exvicepresidente deportivo de Grupo Pachuca, se refirió a la participación del América en el Mundial de Clubes, luego de que León quedara fuera por temas de multipropiedad.



📹 @YarekGayosso pic.twitter.com/pswTPdruND — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) May 23, 2025

“Se faltó al espíritu deportivo. León ganó su lugar en la cancha y se lo quitaron en un escritorio. Eso es una barbaridad”, expuso el dirigente argentino que después de casi cuatro décadas en México ha aprendido a reconocer las palpitaciones buenas y malas de este deporte en suelo azteca.

Televisa y TV Azteca manipulan el fútbol

Fassi como lo ha reiterado en muchas ocasiones, el principal problema para que el fútbol de México no crezca es que las televisoras manejan el asunto de acuerdo a sus intereses y sobre todo a su conveniencia, pues cuenta con equipos en la Liga MX, asegurando que es malo ser juez y parte.

“Mientras los derechos de televisación sigan manejados por intereses de Televisa o TV Azteca, el fútbol mexicano seguirá hundido. Seguimos con peleas baratas y divisiones. No pensamos como estructura, como grupo, como fútbol mexicano”.

""EL FUTBOL SEGUIRÁ HUNDIDO Y CADA VEZ MÁS ALEJADO DE LAS LIGAS DEL MUNDO" 😱



Andrés Fassi señaló los problemas de "los señores de pantalón largo" que afectan al futol mexicano



"MÉXICO TIENE TODO PARA SER UNA LIGA DE PRIMER MUNDO" 👀



📹 @RodTovar#CentralFOX pic.twitter.com/SsXHapJUea — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 23, 2025

El fútbol de México no aprende

El dirigente reconoció que se han hecho muchos esfuerzos por cambiar la filosofía y la estructura del fútbol de México para poder encontrar el crecimiento que tanto se anhela, pero hasta el momento los esfuerzos han fracasado.

“Me da mucha pena que México no aprenda”, repitió con frustración, al hablar sobre los mismos errores que se repiten año tras año en la estructura del fútbol mexicano. Para Fassi, el problema no es solo el regreso o no del ascenso y descenso, sino la raíz podrida de un sistema que prioriza intereses personales por encima del desarrollo deportivo.

“Siguen imperando los intereses personales sobre los intereses del fútbol. Eso es gravísimo para la liga, para la selección mayor y para millones de aficionados que se siguen ilusionando con un proyecto que no existe”, sentenció.

Por esa razón recomendó que se realice una junta urgente para tomar decisiones donde no existan las caretas y se cierren las divisiones que existen, como la gran división que existe entre los dueños de equipos de la Liga MX con los de la Liga Expansión MX.

Un paso atrás no disputar la Copa Libertadores

Por otra parte, alzó la voz de nueva cuenta para señalar que una de las peores decisiones para el crecimiento de los equipos de México fue abandonar la Copa Libertadores: Fue un error enorme. Se dejaron competencias que hoy reparten millones por torneos como la Leagues Cup que no ha pegado”.

"NO RESPETARON EL ESPÍRITU DEPORTIVO" 😡



Para Andrés Fassi , León debió haber ido al Mundial de Clubes y fue contundente sobre por qué América participa para poder ir:



"POR INTERESES PONE AL AMÉRICA JUGAR PARA IR AL MUNDIAL DE CLUBES"@RodTovar #CentralFOX pic.twitter.com/OCyHA42Loy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 23, 2025

Pese a todo dijo que México tiene todo para ser una potencia mundial: “Tenemos talento, infraestructura, poder económico, clubes grandes… pero hasta que los señores de pantalón largo no se pongan de acuerdo, seguiremos igual 10 o 20 años más”.

Bielsa no iba a aceptar ser un títere

Finalmente, tuvo tiempo para tocar el tema sobre las razones de que no haya llegado a la selección de México, el técnico uruguayo Marcelo Bielsa y dijo que la principal es que:“No les conviene alguien como Bielsa porque no es un títere. Pero es justo lo que México necesita: alguien que organice desde la Sub-13 hasta la mayor”, concluyó.

