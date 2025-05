Los mejores protectores solares en aerosol de 2025

Consulta estos consejos para que la aplicación del protector solar en aerosol sea más segura y eficaz. Además, los mejores aerosoles según las pruebas de CR.

Los protectores solares en aerosol pueden suponer riesgos para la salud si no se usan correctamente.

By Karyn Repinski

Muchas personas, tanto niños como adultos, prefieren usar protector solar en aerosol. Es más fácil de aplicar y perfecto para cubrir zonas difíciles de alcanzar (como el cuero cabelludo, la nuca, los hombros y la parte superior de los pies). Además, algunos dicen que estos protectores solares son más ligeros y menos pegajosos que las lociones.

Pero los protectores solares en aerosol también tienen una desventaja. Si no tienes cuidado, podrías no aplicar suficiente producto para protegerte adecuadamente, especialmente en días ventosos. La exposición al benceno también puede ser preocupante. En los últimos años, algunos protectores solares en aerosol han sido retirados del mercado por estar contaminados con esta sustancia química, conocida por causar cáncer.

¿Cómo puedes aprovechar los beneficios de los aerosoles y reducir los riesgos? Sigue estos consejos y revisa los protectores solares en aerosol con mayor puntuación en las pruebas de CR.

Consejos para aplicar protector solar en aerosol

Ten cuidado de dónde usas los aerosoles. “Asegúrate de aplicar el protector solar en aerosol en un área bien ventilada”, dice Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos de Consumer Reports. Los aerosoles pueden causar irritación pulmonar si los inhalas accidentalmente. Algunos aerosoles contienen dióxido de titanio, que, al inhalarse en grandes cantidades, se ha relacionado con el cáncer en estudios con roedores. Además, los aerosoles son inflamables. “Al aplicar el protector solar en aerosol, asegúrate de no estar cerca de una parrilla ni de ninguna otra fuente de calor o llama abierta”, dice. Incluso después de que el protector solar en aerosol esté bien aplicado y seco, debes mantenerte alejado del fuego.

Evita usar aerosoles en niños. Dado que los niños son más propensos a moverse cuando uno los rocía, permitiendo que el aerosol se dirija sin darse cuenta hacia sus caras y sea inhalado, CR recomienda que los padres y cuidadores eviten usar protectores solares en aerosol con ellos a menos que no haya otro producto disponible. Y si tienes que usar un aerosol, rocía el producto en tus manos y frótalo sobre la piel del niño.

Mantén los aerosoles alejados de tu cara. Para evitar la inhalación de ingredientes potencialmente peligrosos, nunca rocíes protector solar directamente en tu cara. En su lugar, rocíalo en tus manos y frótalo, asegurándote de evitar tus ojos y tu boca.

Mantén la boquilla cerca de la piel y rocía generosamente. Se necesita aproximadamente una onza de protector solar para cubrir completamente el cuerpo de un adulto. Pero con un aerosol es difícil ver la cantidad que estás aplicando, lo que crea la posibilidad de que uses demasiado poco y te saltes alguna parte. Una buena regla general es rociar hasta que la piel brille.

Frótalo bien. Debes extenderlo sobre la piel durante al menos 10 segundos para obtener una capa uniforme de cobertura, dice la doctora Mona Gohara, profesora clínica asociada de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale. “De lo contrario, inevitablemente se te escaparán algunas partes”, dice.

Evita los aerosoles en días ventosos. “En los días de viento, quizá estés protegiendo más el aire que tu piel”, dice Gohara. Según un informe de 2021 publicado por la Universidad Griffith de Australia, hasta el 79% de la protección solar en aerosol puede perderse en condiciones de viento moderado en la playa, y el aerosol puede soplar más fácilmente en la cara. Si no tienes otro protector solar, aplícatelo en las manos antes de frotarte el cuerpo.

Los mejores protectores solares en aerosol

En las pruebas de CR, analizamos la eficacia de un protector solar contra los rayos ultravioleta A y B. Estos protectores solares en aerosol encabezan nuestras calificaciones. Para más información sobre cómo CR evalúa los protectores solares, consulta nuestra guía de compra de protectores solares. Los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones completas de protectores solares para docenas de productos en loción, aerosol, faciales y en barra.

Eucerin Advanced Hydration Spray SPF 50

Black Girl Sunscreen Kids Spray & Play SPF 50

Trader Joe’s Spray SPF 50+

Neutrogena Beach Defense Water + Sun Protection Spray SPF 50

Black Girl Sunscreen Make It Glow Spray SPF 30

Sun Bum Premium Spray SPF 50

