Estudiantes de L.A. vencen la falta de un hogar y se gradúan

Leonora Funes, de 20 años y originaria de Honduras y Luis Sarat, de 19 años y nacido en Guatemala fueron parte del grupo de 145 estudiantes de 65 secundarias que participaron en la décimo segunda ceremonia anual de graduados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que han vencido todo tipo de obstáculos en sus vidas, principalmente la inestabilidad habitacional.

“Fue bastante difícil, básicamente por el idioma”, dijo Leonora, quien emigró en 2022 a Estados Unidos desde Santa Bárbara, Tegucigalpa.

“No sé inglés al 100% y, además, tuve que adaptarme al nuevo entorno escolar”, añadió la estudiante de Belmont High School.

Ella, una amante de la literatura se graduará en junio con un promedio académico de 4.0 y acudirá a un colegio comunitario. Quiere enrolarse en un programa de estudios sobre salud.

Otra barrera que también tuvo que sortear fue el trabajo. Ella labora para un restaurante de comida rápida McDonald’s, atendiendo al público desde la cocina.

“No se podría decir que vivía sin hogar, porque ha habido personas que han estado conmigo”, aclara.

Mis tíos han sido lo más importante de mi vida. Me han enseñado a ser responsable en todo y administrar por mí misma las cosas que tengo”.

El idioma de este país también ha sido un reto para vencer por parte de Luis, quien poco a poco va perfeccionando su dominio del inglés.

“Por esa razón se me ha dificultado socializar”, dice Luis, aunque aclara que sí tiene amigos.

Cuenta que, a veces no es incluido en grupos de la escuela por su limitación del idioma inglés o, incluso, él mismo se aparta.

“Estoy mejorando todos los días en inglés”, indica el joven nacido en Totonicapán, Guatemala, que desea estudiar ciencias de la comunicación, cuya pasión por la guitarra es lo que más le encanta.

De igual manera, Luis ha sido respaldado por sus tíos desde que arribó a Los Ángeles hace cuatro años.

Afirma que sus tíos le han inculcado valores morales como el respeto y responsabilidad, no solamente en la escuela, sino también en su trabajo como ayudante de meseros en un club.

Las necesidades y el tema del miedo a ICE

En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), se calcula que hay más de 17,000 estudiantes sin hogar y la falta de vivienda es un problema cada vez más grave.

“Yo me identifico mucho con estos estudiantes jóvenes debido al tipo de vida que han pasado”, dijo a La Opinión, Alberto Carvalho, superintendente escolar del LAUSD, quien en alguna época de su vida también vivió en las calles de Miami.

“Las dificultades que estos niños han enfrentado son pobreza, sin casa, sin hogar, pero han superado todo y están recibiendo becas para los colegios y universidades”, añadió.

Alberto Carvalho, superintendente escolar del LAUSD, envió un mensaje de apoyo a los estudiantes.

Sin embargo, expuso que se necesita hacer más porque el número de niños desamparados ha crecido de una forma muy dramática.

“Durante los últimos tres años. la población desamparada adulta se redujo, pero la población estudiantil [en situación de calle] aumentó”, dijo Carvalho.

¿Esto ha sido provocado por la crisis migratoria que se vive en el país con la administración Trump?

“Yo pienso que sí”, respondió el dirigente del LAUSD. “También pienso que algunos padres de familia se fueron por miedo [auto deportándose de Estados Unidos] pero dejaron a sus niños aquí”.

Carvalho enfatizó que una respuesta efectiva a la problemática que enfrentan los estudiantes sin hogar en Los Ángeles debería incluir un enfoque completo de más programas de nutrición, consejería, tutoría y apoyo financiero.

“Estos niños necesitados requieren también de la creación de un ambiente familiar”, dijo. “Necesitan los recursos que otros niños tienen y a los que deben tener acceso”.

Cuestionado sobre los obstáculos más grandes que tiene como superintendente y la solución para enriquecer la vida de los estudiantes sin hogar, Carvalho dijo sorpresivamente que su mayor preocupación no es una preocupación financiera.

“Es una preocupación política, porque muchos de nuestros niños en este momento se sienten acosados. Están enfrentando mucho temor y una realidad muy frágil [a causa de las redadas de inmigración]”, subrayó.

“Eso tiene un impacto muy duro en la habilidad de aprender”, sostuvo. “Si uno está preocupado, no solamente lo estarán por la comida o dónde van a dormir. Al mismo tiempo, el temor de que si algún agente federal va a capturar a sus padres…Es un nivel de miedo que ningún estudiante debería afectar. Esa es mi máxima prioridad”.

El dirigente escolar, enfatizó que frente a la crueldad de la administración del presidente Donald Trump con los inmigrantes, desde su punto de vista personal y profesional continuaría protegiendo a los niños y a sus familias”.

“Continuaré hablando de una manera muy fuerte para quizás despertar a nuestra comunidad a nivel nacional sobre la tragedia que está pasando en este momento”, manifestó. “Son tiempos donde se requieren un poco de coraje y determinación para no tener miedo”.

Aumentan los estudiantes sin hogar

Organizada por la Oficina de Educación para Personas sin Hogar, la celebración en el JW Marriott Los Angeles L.A. LIVE rindió homenaje a 150 estudiantes de último año que, a pesar de los enormes obstáculos se graduarán en junio de 2025.

Uno de ellos es Santiago Eduardo Alemán, un estudiante de la escuela secundaria e Belmont y capitán dl equipo de fútbol, quien compartió su viaje de resiliencia y determinación.

A los 16 años, Santiago se enfrentó a la falta de vivienda, pero persistió en la escuela y los deportes, aprendiendo la responsabilidad y la autoconstrucción.

A pesar de los temores iniciales al fracaso, ahora planea estudiar negocios internacionales en UC Riverside.

“El primer paso para hacer realidad el sueño es creer que es posible. No tengas miedo de fallar. Ten miedo de nunca intentarlo, no importa cuán difícil sea. Si continúas, algún día, verás el resultado de todo a lo que temes”, aconsejó el joven quien mencionó que hubo días en su vida donde no tenía algo para comer.

Alumnos con problemas de vivienda terminaron sus estudios de preparatoria en Los Ángeles.

En el año escolar 2022-23, el LAUSD reportó 9,140 estudiantes sin hogar, un aumento del 9 % con respecto al año académico anterior.

En el año escolar 2023-2024, se reportaron 15,000 estudiantes sin hogar en el distrito, es decir, un aumento del 19%.

Y, al dirigirse a los jóvenes estudiantes, Scott M. Schmerelson, presidente de la Junta Escolar del LAUSD, dijo: “Ustedes son especiales para mí, porque han visto muchas cosas y les han hecho muchas cosas”.

“Pero han mostrado que tienen la fuerza para graduarse como estudiantes del LAUSD: ¡Lucharon, vinieron y ganaron!”, exclamó.

“Por el momento, no he pensado mucho en mi objetivo para el futuro. Es a donde Dios me quiera llevar”, declaró Leonora Funes. “Solo le digo a los jóvenes que nunca pierdan la fe”.

“Nunca dejen de intentarlo todo”, agregó Luis Sarat. “Con perseverancia uno se da cuenta que siempre habrá luz al final del túnel”.