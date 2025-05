Qué significan las luces de advertencia del tablero de tu coche

Los expertos de CR descifran las advertencias de presión de aceite, temperatura del refrigerante, revisión del motor, presión de las llantas y control de tracción

By Benjamin Preston

Cada coche tiene su propio lenguaje de jeroglíficos luminosos en el tablero. Son la forma que tiene tu coche de pedir ayuda. Pero esas luces no siempre son fáciles de interpretar.

Independientemente del significado de una luz de advertencia, la mayoría de los fabricantes las codifican por colores como si fueran un semáforo. El rojo generalmente significa que ha ocurrido algo grave y no se debe manejar el coche. El ámbar significa precaución: si la luz permanece encendida, revisa el coche lo antes posible. El verde, el azul, el blanco o a veces el amarillo suelen indicar problemas menores, como la necesidad de rellenar el líquido del limpiaparabrisas o cambiar el aceite.

Estos son algunos de los indicadores más comunes y los consejos de los expertos automotrices de Consumer Reports sobre qué hacer si se encienden cuando manejas. Para obtener información específica sobre cómo decodificar las luces del tablero, consulta el manual del propietario de tu coche.

Presión de aceite o temperatura del líquido refrigerante

Qué significa. Normalmente de color rojo, estas luces indican que el motor no puede lubricarse ni enfriarse adecuadamente. Si no se detectan, cualquiera de los dos problemas hará que el motor se sobrecaliente. La luz de presión y nivel de aceite suele parecerse a un gotero antiguo, como el que lleva el Hombre de Hojalata en “El Mago de Oz”. La luz del refrigerante se supone que se parece a un termómetro en un líquido.

Qué hacer si se enciende. Cualquiera de los dos indica un problema grave que puede causar daños irreversibles en el motor. Detente y apaga el motor en cuanto sea seguro y lleva el coche con una grúa a un taller mecánico.

Luz de revisión del motor

Qué significa. Esta luz, que suele parecerse a un V8 de los años 60 con carburador, indica que hay un problema con el sistema de control de emisiones (los componentes que reducen la contaminación generada por la combustión del motor). Diversos problemas pueden causar una lectura anormal; por ejemplo, puede ser que alguno de los sensores, el cableado o alguna manguera hayan fallado.

Qué hacer si se enciende. Si la luz parpadea o el coche hace ruidos extraños, detente y lleva el coche con una grúa a un taller mecánico. Si la luz está encendida, pero el coche parece estar bien, acude al taller cuanto antes; un problema oculto podría estar dañando el convertidor catalítico.

Presión de las llantas

Qué significa. La presión baja en una o más llantas hará que el sistema de control de presión de llantas encienda una luz de advertencia. El problema podría deberse a un pinchazo, una fuga lenta o al clima frío; todo lo cual afecta el desgaste, la maniobrabilidad y la seguridad de las llantas.

Qué hacer si se enciende. Manejar más de una o dos millas con una llanta con muy baja presión es peligroso y puede dañarla. Dirígete a una gasolinera lo antes posible; la mayoría tiene compresores de aire con medidores de presión de llantas integrados. Infla las llantas a la presión que se muestra en la etiqueta ubicada en el interior de la puerta del conductor. Si la luz se enciende nuevamente, lleva el coche a un taller de llantas para revisar si hay fugas. (Consulta los mejores vendedores de llantas).

Control de tracción

Qué significa. Cuando una llanta que recibe potencia del motor pierde agarre, el sistema de control de tracción (TCS) se activa y esta luz parpadea. Esto suele ocurrir porque el coche detecta que una rueda gira mucho más rápido que las demás, por lo que limita la potencia y utiliza los frenos para mantener el agarre. Esto mejora la tracción general y evita derrapes peligrosos.

Qué hacer si se enciende. Si parpadea brevemente, no te preocupes; solo significa que el TCS estaba activo. Si la luz permanece encendida, hay un problema con el sistema o está apagado. Puede ser peligroso conducir sin el TCS, así que lleva el coche a un mecánico lo antes posible.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de mayo/junio de 2025 de la revista Consumer Reports

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.