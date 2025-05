Trump endurece postura contra Putin: “Está jugando con fuego”

El presidente Donald Trump endurece su posición contra el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y sus acciones en Ucrania, al grado de advertirle que está “jugando con fuego”.

“Vladimir Putin no se da cuenta de que si no fuera por mí, muchas muy malas cosas ya le hubieran pasado a Rusia, y me refiero a MUY MALAS. ¡Él está jugando con fuego!”, escribió el presidente en su red Truth Social.

El mensaje fue distribuido en X por el equipo de respuesta rápida del mandatario.

En los últimos días, Trump han modificado su posición sobre Putin, a quien había evitado insultar, pero luego de un ataque en Ucrania, el republicano lo calificó de “loco”.

El Ejército ruso efectuó el que se considera el mayor ataque hasta el momento en Ucrania desde 2022, donde al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas durante la noche del domingo, tras el disparo de 367 drones y misiles.

“¿Qué demonios le ha pasado? Está matando a un montón de gente”, expresó Trump frente a un grupo de periodistas en Nueva Jersey. “Está completamente loco”.

Esos comentarios de Trump desataron una respuesta de Rusia, pero más relajada, destacando la relación con el gobierno de Estados Unidos en este momento.

A través del portavoz del gobierno de Putin, Dmitry Peskov, Rusia agradeció a Trump por su labor de fomentar las negociaciones con Ucrania, además de justificar la reacción del mandatario estadounidenses.

“Por supuesto, el inicio del proceso de negociación, por el que la parte estadounidense hizo un gran esfuerzo, es un logro muy importante y estamos realmente agradecidos a los estadounidenses y personalmente al presidente Trump por su ayuda en la organización y el lanzamiento de este proceso de negociación”, dijo Peskov. “Es un logro muy importante. Al mismo tiempo, por supuesto, este es un momento muy importante que está conectado con una sobrecarga emocional de todos los involucrados y reacciones emocionales”.

Hace una semana, el presidente Trump presumió la comunicación directa que tuvo con su homólogo ruso y sobre una posible reunión en persona.

“Hablé con él al respecto”, dijo Trump en un evento en la Casa Blanca el 19 de mayo. “Le pregunté: ‘¿Cuándo vamos a terminar con esto, Vladimir?’ Lo conozco desde hace mucho tiempo. Le pregunté: ‘¿Cuándo vamos a terminar con este derramamiento de sangre, con este baño de sangre?’ Es un baño de sangre. Y creo que él quiere terminarlo”.

Las nuevas expresiones de Trump sobre Putin no han tenido una respuesta oficial del Kremlin.