Vendedor ambulante de LA enfrenta agresión racista por bandera mexicana

Un vendedor ambulante hispano de Los Ángeles fue reprendido por una mujer conductora por exhibir una bandera mexicana en su food truck.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:30 p.m. de este domingo 25 de mayo en el 2746 de West Avenue O, en el área de Palmdale.

Durante la agresión verbal, la mujer amenazó al comerciante hispano con llamar a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al decirle que era ilegal tener una bandera mexicana y no una estadounidense.

El propietario del food truck Toxxico’s Go Go Go, Óscar López, denunció la agresión en la cuenta de redes sociales de su negocio.

“Comenzó a gritar un montón de cosas. Era muy racista, especialmente contra los mexicanos. Y también con que iba a llamar a ICE, así que fue muy aterrador en ese momento”, expresó López a la cadena Telemundo.

Incluso, el vendedor ambulante hispano expresó que la mujer no identificada pasó en varias ocasiones frente a su negocio para amenazarlo.

“Mencionó que la bandera que tenemos al costado no era estadounidense. La razón de la bandera mexicana es que esa es la comida que vendemos. No es otra cosa, intenta hacer algo diferente con ella”, dijo.

López dijo que nació en Estados Unidos y que en su camión se ofrece comida mexicana, razón por la que tiene una bandera de México en su negocio.

El comerciante dijo que tiene apenas dos meses desde que pudo reabrir su negocio después de perder su local, y en esta ocasión lo hace con un food truck, con la ayuda de su esposa salvadoreña.

Óscar López reconoció sentirse conmocionado por el encuentro que tuvo con la mujer conductora, pero aseguró no estar sorprendido por el ataque racista debido a la actual situación que se vive en el país en contra de los inmigrantes.

El comerciante hispano no dijo si había presentado algún informe ante las autoridades en relación con esta agresión racista.

