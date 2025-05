Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de mayo de 2025

LEO

Si estás soltero o soltera, estás en el momento ideal para hablar con el corazón en la mano, no sigas guardando lo que sientes, porque si esa persona no te corresponde, al menos dejarás de gastar energía en algo que no va a florecer. Podrás enfocarte en alguien que sí quiera compartir contigo de forma auténtica, en los próximos días te vas a enterar de un chisme relacionado con una amistad muy cercana y te costará trabajo creerlo, cuidado con tu lengua suelta, porque podrías decir algo que hiera a quienes de verdad te importan, no permitas que paguen justos por pecadores, evita meterte en problemas que puedan romper una amistad o generar tensiones innecesarias.

Se ve un viaje en puerta por parte de algún familiar, algo que podría darte una sorpresa o cambio de rutina, sabes que a veces puedes ser muy directo o directa, y eso genera respeto… pero también miedo, tu sinceridad muchas veces ha herido a personas que no lo merecían, así que reflexiona sobre ello y trata de medir tus palabras. Es momento de darte más tiempo para descansar, estás invirtiendo energía en personas o situaciones que no te están dejando nada bueno, se asoman amistades falsas, así que mantén los ojos bien abiertos: podrías enterarte de comentarios desagradables de parte de personas que considerabas cercanas, que no te duela cortar lazos si eso significa proteger tu paz.

VIRGO

Si alguien de tu familia te decepcionó en el pasado, no bajes la guardia nuevamente, confía, sí, pero con los ojos bien abiertos, hay errores que no merecen repetirse, un amor a distancia te está quitando la oportunidad de avanzar, si esa persona no da pasos concretos y tú solo estás esperando, pregúntate si vale la pena seguir ahí, sobre todo si esa persona ya tiene otra relación.

No te conformes con migajas, tú mereces una historia completa, habrá ciertas envidias rondando estos días, y es que tu persistencia para conseguir lo que quieres despierta incomodidad en otros pero no te detengas por eso, sigue caminando con firmeza, y si lo crees necesario, lleva contigo algún objeto que te haga sentir protegido o protegida, como un dije bendecido, más allá de supersticiones, tu fe en ti mismo o en lo que creas te dará fuerza.

Esta semana será favorable para trámites y documentos: no dejes pasar el momento y avanza en lo que tengas pendiente, en lo sentimental, no corras, deja que la relación tome forma a su ritmo, no es necesario demostrar todo desde la primera cita a veces entregas mucho demasiado pronto y eso hace que la conexión pierda su encanto, lo que se obtiene con paciencia tiende a durar más, esperar también es una forma de valorar.

Confía en tu intuición y aprende a poner límites, no tienes por qué cargar con expectativas ajenas ni seguir entregando donde no hay reciprocidad.

LIBRA

Es momento de sacar esa valentía que a veces escondes y defender lo que te importa, no dejes que nadie dañe tu entorno ni a las personas que siempre han estado contigo, se firme con quienes no suman, pero también muestra tu lado más cálido con quienes han demostrado cariño sin condiciones.

Si estás soltero o soltera, podrías comenzar a sentir una conexión especial con alguien que acaba de llegar a tu vida… o está por hacerlo, pero antes de dejarte llevar, asegúrate de no idealizar, si no es lo que buscas, no des falsas señales ni ilusiones innecesarias. No es momento de prometer cosas que no piensas cumplir ni de cerrar tu corazón por miedo al rechazo, dale espacio a lo nuevo, pero con los pies bien puestos en la tierra. En tu entorno, podrías vivir ciertos roces por diferencias de opinión, aprende a escuchar sin sentir que siempre debes tener la última palabra a veces tu necesidad de tener el control puede hacer que otros se alejen o te critiquen a tus espaldas, recuerda que aceptar otros puntos de vista no te debilita, te enriquece.

También es importante que aclares tus propios sentimientos, algunas personas pueden mostrarte atenciones o detalles que confundes con interés amoroso, cuando en realidad solo quieren tu amistad o tu compañía, mantente atento o atenta a las señales para no hacerte falsas expectativas. Se acercan posibilidades de un viaje y de reencuentros con familiares que hace tiempo no ves, será un buen momento para reconectar, sanar viejas heridas y recordar quiénes sí valen la pena en tu vida.

ESCORPIO

Tu cuerpo te está enviando señales, y es momento de escucharlo, cuida tu alimentación, especialmente en las noches, porque esos antojos de última hora están afectando tu salud y tu energía, en lo sentimental, la rutina puede volverse un enemigo silencioso, si estás en una relación, procura innovar, romper la monotonía y recuperar esos detalles que antes hacían vibrar el vínculo. No dejes que el “siempre lo mismo” desgaste lo que tanto les costó construir. Ten cuidado con lo que imaginas o interpretas sin pruebas a veces tu mente va más rápido que la realidad, y eso te lleva a crear historias que no existen, piensa con la cabeza y no solo con el corazón.

Tu nobleza te hace confiar con facilidad, pero eso también te ha expuesto a desilusiones fuertes, aprende de esas experiencias, no tienes que desconfiar de todos, pero sí necesitas poner ciertos filtros.

Estás por salir de un problema que te ha tenido preocupado o preocupada en las últimas semanas a partir de ahí, notarás una mejoría en tu estado de ánimo, no te sigas angustiando por lo que ya tiene solución. En tu círculo social, evita dejarte llevar por lo que otros te dicen a veces das demasiado peso a la opinión ajena y terminas actuando más por presión que por convicción, es momento de tomar tus propias decisiones, con la madurez y la seguridad que te caracterizan, dedica más tiempo a ti. Últimamente te has enfocado tanto en los problemas de los demás que has descuidado tus propios asuntos, ayudar está bien, pero no a costa de tu bienestar emocional. Reorganiza tus prioridades y recuerda que tu vida también merece atención.

ARIES

Esta semana podría traer una invitación para salir con amistades o familiares, si decides ir, cuida lo que consumes, especialmente bebidas azucaradas o en exceso, ya que podrías estar afectando tu salud más de lo que crees. Tu cuerpo necesita equilibrio, no excesos, en el amor, deja de esperar milagros de quien ya se fue a veces te aferras a lo que un día fue bonito, pero la vida no se trata de revivir el pasado, sino de construir nuevas historias, si esa persona ya no está, no insistas en revivir algo que quizás ya no tiene sentido, es momento de darte tu lugar y enfocarte en lo que mereces, no en lo que ya no fue.

Podrías reencontrarte con alguien de tu pasado que fue muy importante para ti, este encuentro removerá sentimientos que creías superados, se honesto u honesta contigo mismo y decide si vale la pena abrir de nuevo esa puerta. Tu salud podría verse afectada si sigues ignorando síntomas o descuidando tus hábitos, eres de los que se recupera rápido, pero eso no significa que debas descuidarte, pon más atención a lo que comes, a tu descanso y a los cambios de temperatura, en el ámbito laboral, si has considerado cambiar de trabajo, analiza muy bien tus opciones, no tomes decisiones impulsivas, puede que algo nuevo te atraiga, pero no sueltes lo que ya tienes hasta estar completamente seguro de lo que viene, la estabilidad también es una forma de avanzar, esta semana será para reflexionar sobre lo que realmente quieres construir. Confía en tu instinto, pero acompáñalo con planificación. Aries, lo que está por venir depende más de ti que de la suerte.

TAURO

Pronto una amistad se acercará para compartir contigo algunos chismes, no caigas en la tentación de engancharte ni de difundir lo que escuches; solo escucha con atención para protegerte en el futuro, esa información podría ayudarte a evitar problemas o enredos que podrían aparecer más adelante. Si has estado lidiando con un problema que te ha quitado el sueño y la tranquilidad, comienza a ver la luz al final del túnel, no te desanimes si los avances son lentos, porque cuando la oscuridad es más intensa, es señal de que pronto llegará la claridad, mantén la paciencia y la fe.

Si tienes pareja, aprovecha esta semana para analizar sus necesidades, y no solo las tuyas, la clave está en el equilibrio, y en la disposición para comprender al otro sin perder tu esencia, el amor crece cuando ambos ponen de su parte.

A finales de la semana, podrías tener invitaciones a fiestas o reuniones que te ayudarán a desconectar y disfrutar, también es posible que recibas noticias interesantes, quizá por mensaje o llamada, de alguien que te gusta pero a quien no te habías atrevido a hablar, intenta no ser demasiado tímido o impulsivo, busca un equilibrio para acercarte sin presionar. En cuanto al dinero y los trámites, la recomendación es que no dejes nada pendiente para el último momento, resolver esos asuntos con tiempo evitará estrés y posibles problemas, organízate y prioriza tus pendientes para tener todo bajo control. Ten cuidado con los chismes, Tauro, si sigues hablando de asuntos que no te competen, podrías quedar atrapado en problemas que ni siquiera son tuyos, recuerda que no todos tienen buenas intenciones, y algunas personas pueden aprovechar cualquier oportunidad para crear conflictos, mantén tu boca cerrada y tu mente clara.

GÉMINIS

Es momento de dejar atrás las lamentaciones y tomar acción para salir del bache en el que te has encontrado últimamente, cada caída es una oportunidad para aprender y crecer, no para quedarte atrapado en la tristeza, pon las pilas y empieza a avanzar con fuerza, si no tienes pareja, no te desanimes, hay alguien rondando tu vida a través de una amistad, y pronto tendrás la oportunidad de conocerlo mejor, también existe la posibilidad de un encuentro íntimo con una expareja, pero ten cuidado, pues eso podría traer heridas emocionales si no estás preparado o preparada. Es importante que aprendas a expresar tus sentimientos con sinceridad, no dejes que otros hablen por ti o interpreten mal lo que sientes, la comunicación clara y honesta es la base para cualquier relación verdadera y duradera.

Recuerda que mereces estar con alguien que te dedique tiempo completo y te valore realmente, no con quien solo te ofrezca migajas de su atención, eso te ayudará a encontrar la felicidad que buscas. Si ya tienes pareja, esta semana encontrarás mucha paz, amor y ternura en la relación, en cambio, si estás soltero o soltera, deja de quejarte y pon en claro lo que necesitas y buscas para que puedas atraer lo que realmente te conviene, por último, aléjate de las personas que solo buscan llevarte chismes o crear problemas, ese tipo de energía solo te pondrá de mal humor y te distraerá de tus verdaderas metas.

CÁNCER

Esta semana es importante que refuerces tu fe y confianza en lo divino, ya que eso te dará la fuerza necesaria para superar cualquier problema que se presente, la espiritualidad será tu aliada para mantener la calma y la esperanza en momentos complicados, en el amor, deberás analizar con cuidado tu situación actual. Hay grandes posibilidades de que tu relación se fortalezca y eche raíces profundas tienes deseos de formar una familia, es un buen momento para planear y soñar con un posible embarazo. Amores del pasado podrían regresar a tu vida, si fuiste tú quien causó la separación, considera abrir esa puerta con madurez, escucha con atención, analiza la situación y toma la mejor decisión para tu bienestar emocional. No juzgues a las personas nuevas por las apariencias; tal vez una hermosa amistad esté a punto de nacer, dale oportunidad a esa persona de mostrar su verdadero yo.

En el ámbito familiar, evita caer en discusiones impulsivas, piensa bien antes de hablar para no empeorar situaciones que podrían resolverse con calma y diálogo, un viaje que habías planeado podría cancelarse debido a cuestiones económicas, no te desesperes si eso pasa; es mejor esperar a tener todo bien organizado para que el viaje sea realmente placentero. Finalmente, cuidado con las traiciones o infidelidades, no permitas que la rutina desgaste tu relación ni busques peleas que solo aumentan la tensión, la comunicación y el cariño serán fundamentales para mantener la armonía con tu pareja.

PISCIS

Es fundamental que tengas muy claras tus metas en la vida, ya que últimamente no has estado trabajando de manera enfocada para alcanzarlas, no intentes dar saltos grandes de golpe; mejor avanza paso a paso con paciencia y constancia, el camino lento pero seguro es el que te llevará a cumplir lo que deseas. Evita contar tus planes a todo el mundo, porque hay personas envidiosas que podrían usar esa información en tu contra o sabotear tus esfuerzos, la discreción será tu mejor aliada, si tienes pareja, pon atención a sus amistades, algunas personas podrían no llevarte buena vibra y podrían estar generando conflictos o hablando mal de ti para entorpecer la relación, mantén alerta pero sin caer en la paranoia, acepta tus defectos es clave para que nadie pueda lastimarte, recuerda que nadie es perfecto, y dejar de martirizarte por tus errores te dará mayor paz interior y fortaleza, esta semana será intensa y llena de nuevas oportunidades.

Tu intuición estará muy afinada, así que pon atención a tus sueños y a las ideas que te lleguen de forma espontánea, porque ahí podrás encontrar la respuesta o la decisión correcta que debes tomar, ten cuidado con dejar tus cosas descuidadas porque podrían extraviarse, incluyendo dinero u objetos personales a veces tu confianza te juega en contra, así que pon más atención para evitar pérdidas innecesarias.

ACUARIO

Es momento de empezar a confiar más en ti mismo o en ti misma, porque la vida por fin comienza a darte señales de que las cosas van a mejorar ya sea en el amor, el dinero o el trabajo, todo aquello que en el pasado sentías lejano o difícil de lograr empieza a ponerse en marcha, evita involucrarte en problemas laborales o chismes del entorno de trabajo, en este momento lo más importante es mantener la estabilidad, enfocarte en tus tareas y seguir avanzando hacia tus metas sin distracciones innecesarias. Un problema que te venía quitando el sueño comienza a resolverse de manera positiva, confía en que las cosas están tomando el rumbo adecuado y no te sabotees con pensamientos negativos. Presta atención a tus cambios de humor, si no los manejas bien, podrías dañar tus relaciones más cercanas, e incluso alejar a personas que valoras mucho, mantén la calma y trata de expresar lo que sientes con claridad y sin herir.

Hay transformaciones importantes en camino, y con ellas llegarán soluciones a temas que te venían preocupando, estos cambios te abrirán nuevas puertas, así que no les tengas miedo, en temas de pareja, ten cuidado con ciertas amistades de tu media naranja, dos personas cercanas podrían estar metiendo ideas en su cabeza o influyendo en decisiones que no les corresponden, habla claro y sin rodeos para evitar malos entendidos, finalmente no permitas que personas que apenas conoces opinen sobre tu vida o tus decisiones. Escucha consejos con criterio, pero recuerda que tú eres quien vive tu realidad y quien sabe mejor lo que necesitas.

CAPRICORNIO

Prepárate, porque se aproximan cambios positivos en el área laboral que podrían abrirte nuevas puertas, es importante que estés atento o atenta a las propuestas que lleguen, porque entre ellas podría estar la oportunidad que estabas esperando, no tomes decisiones a la ligera, analiza bien cada opción y elige con inteligencia. En el amor, es hora de ponerte más exigente y dejar de estar “de oferta”, aprende a reconocer tu valor y no permitas que cualquiera tenga acceso a tu corazón, quien quiera estar contigo debe demostrar que lo merece. Vienen días muy buenos, sobre todo si has atravesado dificultades económicas o decepciones amorosas, poco a poco volverás a encontrarle sentido a la vida y recuperarás la alegría que habías perdido, no es momento de volver al pasado, y mucho menos si ya te dolió bastante, deja de justificar a quienes te traicionaron o fallaron, y cierra de una vez por todas esos ciclos que no te dejaron nada bueno.

Los amores pasajeros podrían aparecer de forma inesperada, estos encuentros pueden ayudarte a soltar recuerdos de relaciones dolorosas, pero no te confundas: solo serán fugaces y no necesariamente significan algo más profundo. Si estás en una relación estable, procura revivir lo que los unió en un inicio, es momento de trabajar en el vínculo para que no caiga en la monotonía, un poco de creatividad, comunicación y detalles puede hacer toda la diferencia, además, hay posibilidades de viaje, cambio de casa o incluso de vehículo, no temas a los movimientos, porque serán para bien, por último, no pierdas tiempo respondiendo críticas o comentarios malintencionados, la vida es muy corta como para detenerte a lanzar piedras a quienes hablan mal de ti, concéntrate en tu bienestar, en tus metas y en rodearte de quienes sí suman.

SAGITARIO

No sigas confundido o confundida con tus emociones, es momento de ser honesto contigo mismo y dejar en claro lo que necesitas de una persona y lo que ya no estás dispuesto a aceptar, esa claridad te va a evitar muchos enredos emocionales en el futuro. Se aproximan días con una mezcla de alegría, buenas noticias y otros momentos más nostálgicos o melancólicos, lo importante es que te mantengas firme emocionalmente, porque serán días de reflexión y de mucho crecimiento interior. No es momento de tomar represalias ni de alimentar resentimientos, es tiempo de perdonar, dejar atrás lo que te dolió y soltar lo que ya no suma, solo así podrás avanzar y abrirle paso a la verdadera felicidad.

Vas a estar más sensible de lo normal, y eso puede llevarte a recordar momentos o personas del pasado, aprovecha ese estado emocional para reconectar con tu familia o con quienes han estado siempre para ti, su apoyo será clave para ayudarte a reencontrar tu estabilidad. Un cambio de residencia o un viaje se aproxima y te vendrá de maravilla para distraerte, relajarte y ver las cosas desde otra perspectiva a veces, salir de tu entorno te permite ver con más claridad lo que realmente importa. También es un buen momento para retomar tus sueños y volver a enfocarte en lo que de verdad deseas, has entregado demasiado a personas que no supieron valorarte, y eso te ha hecho perder un poco el rumbo, pero es tiempo de renacer, de reconstruirte desde lo que eres y de diseñar la vida que mereces, deja de poner tu dignidad en juego por alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo por ti, recuerda que mereces un amor recíproco, sano y estable, tienes el poder de cambiar tu historia, solo necesitas creértela.