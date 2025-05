Chiquis Rivera celebra el cumpleaños 33 de su esposo con romántica felicitación

La cantante Chiquis Rivera, de 39 años, compartió por medio de sus redes sociales detalles de la celebración de cumpleaños de Emilio Sánchez, su esposo, quien este miércoles celebró su llegada a los 33 años y lo hizo por todo lo alto.

En los materiales compartidos por la hija de Jenni Rivera pudimos notar que Emilio estuvo rodeado de sus familiares y amigos más cercanos, con los que disfrutó de un par de pasteles y de una pizza que, a simple vista, se miraba exquisita.

Las imágenes del festejo estuvieron acompañadas de unas hermosas palabras que le dedicó Chiquis, quien se siente afortunada que la haya elegido como su esposa.

“Antes de que termine el día, quiero desearle al amor de mi vida, @emiliosanchez, un muy feliz cumpleaños. Son tus ojos, tu sonrisa… tu aroma, tu dulzura, la forma en que me haces reír como nadie más, el hecho de que te parezcan lindos mis dedos de los pies, cómo me haces querer ser la mejor versión de mí misma, la forma en que sabes cómo hacerme sentir mejor cuando no tengo un buen día… por aceptarme tal como soy… por esas razones y muchas más, te elijo a TI, hoy, mañana y siempre”, se lee al inicio del mensaje que le dedicó la sobrina de Rosie, Juan y Lupillo Rivera.

La intérprete concluyó su felicitación de cumpleaños deseando pasar su vida en compañía de Emilio, a quien conoció tras su dolorosa separación de Lorenzo Méndez, su primer esposo.

“Gracias a Dios, a tus padres y al destino por unirnos. Por muchos años más de salud, felicidad y paz, mi amor. Que siga pasando… para siempre. ¡Te amo, mi Doble H! (esposo guapo). Con respeto y admiración… Tu esposa”, escribió Chiquis en una mezcla de inglés y español.

Las felicitaciones de la cantante llamaron la atención de sus fans y de sus amigos famosos, quienes también se sumaron a las felicitaciones para el amor de su vida.

“Felicidadesssss! Loved the 🎂”, publicó Maity Interiano, quien quedó fascinada con el pastel de fondant de dos pisos, el cual contaba, entre otros elementos, con una imagen de Cristo, con la leyenda ‘Happy Birthday” y con el número 33.

Sigue leyendo: